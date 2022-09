Spa, qui reçoit l’invaincu Elsaute B ce dimanche, s’est lancé un «défi secret»

"Les gars ont bien compris qu’une bonne organisation était importante dans cette série, explique l’entraîneur elsautois. Nous sommes toujours invaincus mais on n’avance pas avec des nuls et certains matches nous ont laissé quelques regrets. Nous sommes en apprentissage, mes jeunes joueurs découvrent la P3D mais ils bossent et essayent d’apprendre de nos erreurs des matches précédents."

De leur côté, les Spadois espéraient récolter plus que 6 points en 6 rencontres mais ils ont rencontré de grosses cylindrées. "Après les 5 premiers matches, nous nous sommes lancé un défi pour les 5 suivants, mais je garde ce défi secret…", dixit Didier Delhez, le T1 du matricule 60. "Face à Elsaute B, ce sera un peu l’expérience face à la jeunesse. Cette équipe dispose de très bons jeunes, on fera face à de la vitesse et de la vivacité. Plus la saison va avancer, plus cette équipe sera redoutable."

Spa – Elsaute B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Dodémont.

Absents à Spa: Schartz, Onder et Farez (malades et incertains), Antoine Schyns (blessé).

Absents à Elsaute B: Lejeune (pas encore prêt), Victor Beckers et Génis (blessés), Schreurs (suspendu).