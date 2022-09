Servet Sumer prévient: "Je ne leur ferai aucun cadeau !"

Match au sommet en P4G avec cette confrontation entre Malmundaria B et Oudler, coleaders de la série. Connues pour le beau jeu pratiqué, les deux formations promettent un beau duel. "J’suis allé voir Malmedy B a deux reprises et c’est une équipe qui joue bien au foot, souligne le coach d’Oudler, Manuel Mutsch. Leur foot correspond au nôtre et on va sûrement assister à un beau match. On est prêt", prévient-il.