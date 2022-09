Avec un bilan de deux victoires pour deux défaites lors de la première phase de la Coupe de Belgique, Pepinster est finalement passé en seizièmes de finale comme meilleur troisième des poules grâce à un average intéressant. Les Pepins pouvaient dès lors espérer un match de prestige au hall du Paire face à une des formations de division 1 qui entreront en lice à ce stade de la compétition… Mais pas de chance, le tirage n’a pas été favorable aux hommes de Pascal Horrion.

"On sait qu’on ne gagnera pas la Coupe de Belgique, on aurait donc voulu croiser une top équipe", explique le T1 qui a finalement tiré Esneux, une équipe qui évolue également dans le championnat de TDM2 mais dans l’autre série. Un adversaire que les Pepins ont joué lors de leur dernier week-end de préparation et qu’ils ont écrasé d’une trentaine de points. "C’est bien là qu’est le problème", pointe Pascal Horrion qui craint voir ses gars aborder la rencontre avec un excès de confiance. "C’est le match piège par excellence car je devrai me passer de certains titulaires."

Même s’il a repris du service la semaine passée, Wintgens a été laissé au repos durant la semaine et ne devrait pas être aligné. Nyssen souffre toujours de la voûte plantaire et l’hématome n’est pas résorbé. S’il est rassuré par un examen qui écartait une fracture, il est loin d’être à 100%. Quant à Halkin, touché au genou, il est encore en attente de résultats mais risque aussi de devoir faire l’impasse.

"Clairement, la priorité est donnée au championnat", conclut le boss pepin. "Notre sortie de ce week-end sera donc plus une préparation pour notre déplacement de la semaine prochaine à Oostkamp en sachant qu’on accueillera ensuite l’ogre comblinois. Notre début de saison est ardu…"

En cas de succès en Coupe ce samedi, Pepinster affrontera le vainqueur de la rencontre opposant Anvers B à Melsele. Deux équipes de division 2… chez qui il faudrait se déplacer !