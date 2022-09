Le Verviétois Hicham Saïd (Rochefort): « La Calamine n’a pas la tête d’un promu »

"Mon intégration est parfaite. Le staff et les joueurs sont sympathiques. D’un point de vue collectif, la préparation était très bonne mais le début de championnat n’est pas celui qu’on rêvait de faire (NDLR: 6 points sur 12)", explique le Verviétois qui a déjà marqué deux buts pour l’Union Rochefortoise.

"L’entraîneur (NDLR: Yannick Pauletti) m’accorde beaucoup de confiance. Je me donne à 200% pour lui rendre la pareille sur le terrain", confie l’ex-joueur de Dison qui se méfie de l’adversaire de ce samedi. "La Calamine n’a pas la tête d’un promu. Ils ont fait des transferts intéressants et ont un entraîneur d’expérience. Ce ne sera pas un match facile", analyse le Rochefortois.

« Ce sera un bon test »

Coté germanophone, Alexandre Digregorio connaît les qualités de Rochefort qui figure parmi les favoris de la série.

"Nous savons que ce n’est pas évident de porter l’étiquette de favori. Rochefort est une équipe de qualité qui se cherche encore un peu. Ils lutteront inévitablement pour le titre et seront certainement champions", annonce le T1 calaminois.

"Ce sera un bon test parce que Rochefort a de l’ambition. Ils ont tout mieux que nous (sic), mais on se déplacera pour gagner ou prendre un point", lâche Alex Digregorio qui reste lucide quant au bon début de championnat de son équipe, troisième du classement avec 8 points sur 12. "Pour l’instant, on ne se base pas là-dessus. Nous préférons voir les points où il faut s’améliorer et travailler sur les faiblesses à effacer", conclut-il.

Rochefort - La Calamine (Samedi 20h)

Arbitre: M. Spillemaekers

LA CALAMINE: Aritz, Benanne, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hubert, Hungs, Islamovic, Joiris, Lazzari, Lufuankenda, Remacle, Smits, Van Melsen, Volont

Absents: Cviko (blessé), Hamoir (Erasmus), Kamalandua (blessé), Krhlanko (blessé), Legenvre (blessé), Mauclet (suspendu), Meessen (P2), Roex (Erasmus), Rombach (malade), Seewald (Erasmus), Yildiz (travail).