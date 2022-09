Battu à la dernière minute face au leader la semaine dernière, Raeren-Eynatten tentera de rectifier le tir sur son terrain. "Cette défaite a fait mal, surtout dans le scénario avec ce but sorti de nulle part à la 92e, posait Éric Vandebon, le coach raerenois. On en a reparlé sereinement cette semaine. Il n’y a pas de pression du staff ou de la direction sur les joueurs. Il faut surtout se faire plaisir et se focaliser sur un match à la fois."

Contre le quasi voisin richellois, les Raerenois croiseront des têtes connues. "Mais j’ai aussi découvert des joueurs que je ne connaissais pas en vidéo, comme Diallo ou Custinne. Ce match promet d’être intéressant", concluait Éric Vandebon. Côté richellois, Benoît Waucomont s’attend à un match compliqué. "Il n’est jamais facile d’aller gagner là-bas. C’est un match qui vaudra certainement le coup. Il faudra enfiler son bleu de travail et être réaliste en zone de finition."

Voici deux semaines que Richelle est dans le dur au niveau du jeu. "Mais on a tout de même pris des points (3 contre Huy et 1 à Mormont). On est capables de beaucoup mieux au niveau du jeu avec ballon, mais on a du mal à reproduire notre première mi-temps contre Herstal qui avait été très bonne. On a des absents, mais ceux qui jouent doivent montrer ce dont ils sont capables."

Richelle - Raeren-Eynatten (Dimanche 15h, à Raeren)

Arbitre: M. Gabriel.

RICHELLE: Rausin Leroy, B. Halleux, T. Servais, Schyns, Pezzin, Custinne, Boulton, Lanckohr, Romero, Schenk, Chaillou, Diallo, Simon.

Absents: Zougar, Weber, Lang, Spano et Solheid (blessés). Munstermann, Velegan, Thys, Meys et Thomas (P3).

RAEREN-EYNATTEN : Longaretti, Broers ; Küpper, Bernard, Zimmer, Bonnechère, Stoffels, Lauffs, Piron, Pousset, Klauser, Bissen, Akdim, Evertz, Bong, Gaillard, Stochkov.

Absents: Bernard (incertain), Di Nicola et Lo Presti (pas prêts), Thonus (blessé).