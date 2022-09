"Nous avons été battus à Trois-Frontières et nous nous devons de réagir dès ce week-end", explique le Sartois Jérôme Colin. "Nous devons même prendre les trois points si on veut rester dans le haut du classement et continuer à jouer la tranche. Ce ne sera cependant pas simple car Franchimont sera motivé à 200%. S’il y a deux matches qu’ils veulent absolument gagner, ce sont ceux contre Sart."

Le grand Jérôme est bien placé pour parler de ses futurs adversaires. Il y a quelques mois à peine, il faisait encore partie du groupe theutois.

"Ce match est très particulier pour moi puisque c’est mon ancien club et que les joueurs sont tous mes amis", enchaîne-t-il. "Je suis resté deux saisons et je ne garde que de bons souvenirs de ce passage. D’ailleurs, dès que je peux, je vais les voir jouer. Mais ce samedi, il va falloir mettre cette amitié de côté pendant nonante minutes. Je ne peux pas être battu si je ne veux pas prendre cher à la buvette (rire)."

« Ça a changé la donne »

S’il devait initialement rester à Franchimont, le buteur sartois a changé d’avis sur l’insistance de son ami Rudy Siebenbour, au grand dam de son ancien club. Malgré tout, les deux parties se sont quittées en très bons termes.

"À la base, il n’était en effet pas prévu que parte. J’avais même refusé l’offre de Sart en janvier. Puis Rudy a été nommé entraîneur et ça a changé la donne. Il est revenu à la charge et j’ai finalement décidé de faire une saison avec lui. Et du côté de Franchimont, ma décision n’a pas été mal prise. Une chose est sûre, j’attends ce match avec impatience", conclut Jérôme Colin.

Sart – Franchimont (Samedi 20 h)

Absent à Sart: Dohogne (blessé)

Absents à Franchimont: Messotten, Maraitte, Guccio et Gillet (blessés), Dufout (incertain)