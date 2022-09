Ce dimanche, les Siropiers (3 points) reçoivent Faimes, formation qui compte quatre points de plus (7). Comme chez les Verts, il a fallu composer avec des départs importants cet été. Les Faimois ont ainsi perdu d’importants éléments comme Baudouin et Pousset.

"Je ne me suis pas encore penché sur cette équipe. Melen les a joués il y a quinze jours et j’ai envoyé quelqu’un les voir. J’aurais tous les renseignements ce vendredi. Faimes est une équipe qui doit aussi se reconstruire après avoir perdu leurs meilleurs atouts offensifs, comme nous. Cependant, je dois avouer qu’ils le font mieux que nous pour le moment", analyse le tacticien Niro, qui a eu une franche discussion avec ses troupes mardi soir à l’entraînement.

"Nous avons eu une réunion durant laquelle nous avons échangé et mis certaines choses à plat. Nous avons décidé ensemble de ne plus parler du passé et de la saison dernière. Nous avons de nouveaux joueurs, et nous devons encore nous adapter à eux. Ceux-ci doivent aussi s’adapter au rythme de la P1. C’est aussi à moi qu’incombe la tâche de trouver la tactique pour les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour performer", ajoute-t-il.

Les Vert et Blanc ne sont pas encore au pied du mur, mais il ne va plus falloir trop gaspiller.

"Hormis Sprimont B, nous avons affronté des équipes qui se trouvent dans le top 5. Nous ne boxons pas dans cette catégorie-là. Nous allons devoir nous battre à chaque rencontre pour prendre des points. Et ce dimanche, nous avons l’occasion de lancer notre championnat en remportant une victoire importante à domicile", conclut l’entraîneur de la P1 aubeloise.

Aubel – Faimes (Dimanche 15h)

Arbitre: M. El Baraka Halhoul.

AUBEL: Le groupe sera déterminé après la séance de samedi matin. Temsamani rentre de suspension. Florent Ernst est incertain.

Absents à Aubel: Hanssen, Rexhepi et Kerff sont blessés.