Qui sera le plus beau dans le match-miroir Melen - Hombourg? « Ils procèdent généralement de la même façon... »

Du côté des troupes de Michel Schwontzen, on sait donc a priori à quoi s’attendre. Et surtout, on doit une revanche à son coach. "On devait prendre quelque chose à Faimes pour coller à notre feuille de route et on est passé à côté" estime le technicien qui tient, sur le match, un discours à peu près similaire à son homologue. "On a essayé de jouer plus et de repartir de derrière en début de saison mais cela amène inévitablement plus de risques dans notre jeu. Et en P1, ça se paye vite cash. Ici, on en prend de moins en moins et on est revenus à ce qui avait fait notre force l’an dernier mais ça ne suffit pas toujours. La P1 demande encore bien plus d’efforts et de rigueur que la P2 et mes joueurs doivent le comprendre. À Melen, on sera prudents mais il faudra évidemment mettre du danger devant leur but." Ce qui semble en tout cas certain, au vu du scénario prédit par les deux entraîneurs, c’est que l’équipe qui marquera la première prendra probablement une sérieuse option sur les trois points de la victoire…

Melen – Hombourg (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Kizedioko

MELEN: Piron, Dumoulin, Leroy, Mololi, Henke, Lonneux, Demelenne, Yumusak, Bougnet, Habrand, Mottoulle, Gonera, Dethier, Feretti, El Boussettaoui

Absents: Franchimont et Nsimbalusinga sont blessés. Mascolo est en vacances. Memeti et Keita sont suspendus.

HOMBOURG: X. Stassen, Degueldre, Bayard, Schnackers, A. Schonbrdot, C. Schonbrodt, Baltus, Potoms, Hick, Bartholomé, D. Meunier, S. Meunier, Bauwens, Schwontzen, Duthoo.

Absents: Dorthu, Wets et le gardien Beckers sont blessés. Les autres joueurs absents le sont par choix de l’entraîneur.