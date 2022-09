"Malgré les décisions en notre défaveur de l’homme en noir, il y avait la place pour sortir vainqueur de cette confrontation. On n’a pas été assez concrets, et c’est surtout la dernière passe qui faisait défaut" entame le T1 des Dragons. Le stade Lechat n’est donc plus une forteresse imprenable cette saison mais cela ne signifie pas que les Malmédiens vont dérouler le tapis rouge aux Fizois. "La déception est maintenant digérée. L’état d’esprit du groupe est positif, avec une soif de victoire. J’ai des garçons très intelligents qui n’oublient pas que le foot reste un jeu et qu’il faut prendre du plaisir" précise-t-il.

En soufflant le chaud et le froid depuis le début de ce nouvel exercice, les Ardennais ne sont pas à leur place alors qu’ils voguent dans le milieu de classement alors que l’ambition est plutôt de regarder vers le premier tiers du tableau. Et avec Fize en ligne de mire, c’est un gros morceau qui se dresse devant eux. "Fize est une belle équipe avec des ambitions de top 3. Et pourtant, j’ai une totale confiance en mon groupe. Il y a encore une nette progression par rapport à l’année dernière, on déploie du beau jeu et on sait défendre en bloc. Pour gagner cette rencontre, il n’y a pas de recette miracle, tout va se passer dans la tête et à ce jeu-là, Malmedy est capable du meilleur comme du pire. Il va donc falloir aller chercher dans ce qu’on a de meilleur" lâche Selatine Deniz.

Malmundaria – Fize (Dimanche, 15 heures)

Arbitre: M. Gastaldello.

MALMEDY: Hagemann, Simon, Q. Jacob, R. Jacob, Mathonet, Le Bohec, Cassoth, Krings, Crosset, Custinne, Samray, Vicqueray, Denis, Geelen.

Absents: Nijhof (suspendu 1/1), Bucak (travail), Ernens (pas prêt), Errens, Kivrak, Oury, R. Dethier (P4).