La jeunesse au cœur d’un choc au sommet: Elsaute (2e) se déplace à Wanze Bas-Oha (1er)

Les actuels seconds du championnat auront fort à faire face au leader de la série, qui a déjà enregistré sa cinquième victoire la semaine dernière. "C’est un adversaire de calibre différent, mais nous n’avons pas plus de pression. Wanze/Bas-Oha est la plus belle équipe que j’ai vu évoluer depuis le début de la saison. Ils pratiquent un football offensif et positif" poursuit celui qui vit sa cinquième saison en terre elsautoise.

Entre minots

Les jeunes Elsautois manquent encore un petit peu de bouteille, comme le concède volontiers Boris Dome. "Mon équipe manque de personnalité dans les moments compliqués. On a mis le doigt dessus cette semaine, mais on va continuer à aller de l’avant car la base de travail est excellente. On pratique un football que j’attendais depuis longtemps. Le petit accroc de la semaine dernière ne doit pas tout remettre en cause."

D’une école de jeunes performante à une autre, leurs adversaires de ce samedi disposent également d’un noyau peu expérimenté. "Leurs deux arrières centraux ont 16 et 18 ans. Leur centre de formation reste en avance sur celui d’Elsaute, même si nous nous rapprochons. Ils ont une belle école de jeunes qu’ils utilisent et en laquelle ils font confiance. J’apprécie beaucoup cette philosophie" conclut Boris Dome. L’affrontement de la nouvelle génération au sommet de la P1, c’est ce samedi!

Wanze Bas-oha – Elsaute (Samedi, 20h)

ELSAUTE: François, Colson, D’Affnay, Fassin, G. Deville, B. Deville, Campo, Ameur, N. Tossings, Dirix, Dohogne, Roggemans, Lefort, Filali, Corman, Maréchal, Piette

Absents à Elsaute: Diané (choix), Williot (retour de blessure), Counet (appendicite), Bomboir (genou)