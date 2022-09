Jean-Sébastien Legros, qui sera à Dison – Seraing B dimanche: « Ils ont le potentiel pour jouer le top 5 »

Jean-Sébastien Legros, comment vivez-vous cette nouvelle expérience, dans le monde pro ?

Cela se passe bien, j’ai trouvé ma place dans le staff. J’ai la chance d’être tombé dans un staff où l’ambiance est très bonne, où on travaille bien et nous sommes tous complémentaires dans un bon état d’esprit. C’est très agréable à vivre.

Est-ce que cela correspond à ce dont vous vous attendiez ?

C’est ma première expérience dans ce rôle, c’était donc difficile de m’attendre à quelque chose de précis. Je partais dans l’inconnue mais le coach a clairement dit ce qu’il attendait de moi et tout s’est vite mis en place et naturellement, On a une belle complémentarité.

Au niveau sportif, les premières semaines de Seraing sont compliquées avec une 15e place (6 points après 9 matches)…

On savait bien qu’en termes de budget, on est le Petit Poucet de la série, mais on se bat avec nos armes. Nous sommes là pour sauver l’équipe et la maintenir en D1A, c’est l’objectif numéro un. Nous avons 6 points et deux équipes sont derrière nous. Je pense qu’on mérite quelques unités en plus et l’équipe progresse, monte en puissance. Notre calendrier de début de saison était aussi copieux et le Standard nous attend la semaine prochaine. Ensuite, on devrait rencontrer des équipes davantage dans notre zone au niveau du classement.

Passer de T1 à succès avec Dison à T2, ce n’est pas trop compliqué à vivre ?

Non, car les tâches sont très claires avec beaucoup de responsabilités pour chaque membre. On échange beaucoup entre nous et je me sens pleinement impliqué. Je ne suis pas là pour mettre les plots et regarder sans m’exprimer.

Au niveau du rythme quotidien de travail, ce sont aussi d’autres habitudes à prendre ?

Bien entendu, et les semaines sont bien remplies. Je suis tous les jours au club à 7h30 pour préparer différents aspects (programme des joueurs, analyse de l’adversaire, etc.) La journée se termine généralement vers 17h, voire 18h quand il y a une double séance d’entraînement. C’est long et chargé mais agréable. Par contre, je retrouve pas mal de temps en soirée, pour être à la maison avec ma famille. Disons que c’est un autre rythme.

Un autre rythme, mais davantage de pression, aussi ?

Oui, même si on ne ressent pas de pression du club sur le staff. Finalement, c’est comme à Dison, il y a avant tout une envie de bien faire qui prime. La seule pression qu’on a, c’est celle qu’on se met à soi-même et c’est plus personnel comme démarche.

J’imagine que vous gardez un œil attentif sur les prestations de Dison, actuellement 3e en D2 ACFF (9 points après 4 matches). Ça vous étonne ?

Ça ne me surprend pas. Je suis pleinement convaincu des qualités du groupe. Dison a clairement le potentiel pour jouer le top 5 sans problème, les résultats le montrent d’ailleurs. Il y a beaucoup de qualités humaines au-dessus de la moyenne dans ce noyau. Même s’il y a quelques nouveaux cette saison, la cohésion semble bonne.

Vous reverra-t-on un de ces jours au Val Fassotte ?

Normalement, je serai là ce dimanche. Avec la trêve internationale, il n’y a pas de match avec Seraing. Je me réjouis de voir l’équipe à l’œuvre, les joueurs, les dirigeants aussi. Je garde plein de bons souvenirs à Dison.

Avez-vous toujours des contacts avec l’équipe ?

Avec mon frère (Guillaume), forcément. Je prends aussi parfois des nouvelles d’autres joueurs et je les félicite pour leur début de saison. J’avais une relation particulière avec eux et bien entendu avec mon ancien staff aussi. Ce sont tous des amis.

Et avec Christophe Kinet, le nouveau coach ?

Nous n’avons pas eu de contact depuis fin juin, quand il a pris le relais pour faire la transition. Mais je ne suis pas là pour me mêler de son travail, je préfère le laisser bosser sereinement. C’est quelqu’un que j’apprécie et je boirai un verre avec lui dimanche, mais je le laisse prendre sa place dans son nouvel environnement.

Un petit mot sur Seraing B, actuel dernier en D2 ACFF et adversaire de Dison dimanche ?

C’est vrai que c’est compliqué pour le moment, mais j’espère que l’apprentissage sera rapide. Comme chaque équipe B, l’objectif est de permettre à certains jeunes du noyau A d’aller chercher du temps de jeu contre des adultes.

Un quatrième succès d’affilée ?

Déjà trois succès pour les troupes de Christophe Kinet en D2 ACFF. ©Eda Éric Muller

Après trois succès consécutifs, Dison va tenter de poursuivre sur sa (bonne) lancée, dimanche. "On va continuer de prester avec la même humilité et je suis content de voir que le groupe partage les mêmes valeurs, avec cet esprit compétiteur", souligne le T1 Christophe Kinet, qui se méfie de Seraing B, "capable d’une réaction à tout moment."

Dison – Seraing B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Ledda.

DISON: Rico-Garcia, Leers, Schillings, Mara, Clerbois, Demarteau, Meunier, Teruel, Manfredi, Godard, Legros, La Delfa, Akdim, Binot, Castela, Courail, Habran.

Absents: Palm (cuisse), Biondolillo (suspendu), Merola (croisés), Salihi, Ustun, Manchigov, Orban (choix).