Herve-Battice perd par forfait les trois points gagnés face aux Panthers: voici pourquoi...

"Dès le début de saison, on savait qu’on pourrait faire appel à deux jeunes du cru et nous avions fait les démarches nécessaires", témoigne Alain Denoël (photo), le coach de Herve-Battice. "Léa Remacle a le statut d’élite sportive qui lui permet d’être alignée en équipe senior avant l’âge légal de 15 ans. La fédération nous a d’ailleurs fourni le PC53(N.D.L.R.: la liste des joueuses pouvant être alignées) sur lequel elle figure. Mais l’AWBB nous précise à présent que la dérogation n’est valable qu’à partir de 14 ans… On est dégoûté !"D.M.