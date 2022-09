Les règles sont simples: dix matches choisis par la rédaction, des pronos 1X2 (1 = équipe visitée l’emporte, X = match nul, 2 = équipe visiteuse l’emporte), avec un point pris par prono correct. Le pronostiqueur a toutefois la possibilité d’appliquer un "bonus potentiel" sur le match de son choix: celui où il est "sûr de son coup", ou presque. En cas de pari réussi, il prendra alors 3 points sur le match en question.

Cette semaine, c’est l’entraîneur de Malmedy (P1), Selatine Deniz, qui se mouille.

D2 ACFF | Dison – Seraing B: 1

"Les Disonais viennent de signer trois victoires de suite et sont dans une bonne spirale."

D3B ACFF | Rochefort – La Calamine: 1

"Un très gros match pour La Calamine. Rochefort vise le titre et n’a jusqu’ici pas récolté les points espérés. Les Calaminois font un bon début de saison, mais à l’extérieur, c’est toujours plus délicat."

D3B ACFF | Richelle – Raeren-Eynatten: X

"Un petit derby. Richelle sera à domicile, sur son synthétique. J’hésitais entre “X” et “2”…"

P1 | Wanze/Bas-Oha – Elsaute: 2

"Le match au sommet. Et une seconde grosse opposition pour Elsaute. Wanze à domicile, ça joue bien. Ils vont laisser pas mal d’espaces alors que Boris Dome jouera plutôt la sécurité. Je vais dire Elsaute, celui lui fera en plus plaisir."

P1 | FC Eupen – Ster-Francorchamps: 2

"Même s’ils sont toujours dans l’apprentissage, aller à Eupen n’est jamais facile. Mais bon, vu la forme de Ster-Francorchamps actuellement…"

P1 | Melen – Hombourg: 2

"Melen vient de nous battre, nous n’avons pas encore joué Hombourg mais je connais bien Xavier Stassen… Sur un terrain large, je vois Hombourg."

P2B | Battice – Warsage: 2

"Parce que Warsage reste une équipe qui va jouer la montée et a de fortes ambitions. Ce sont des points à ne pas perdre."

P2C | Sart – Franchimont: 1 *(match bonus)

"Sart, que je connais, est une belle petite équipe et a bien transféré. Cela a l’air de fonctionner."

P3D | Spa – Elsaute B: 2

"Il faut voir l’état du terrain, mais Elsaute a de bons jeunes."

P4G | Malmedy B – Oudler: 1

"Forcément, j’ai confiance en eux. Ils sont dans une bonne spirale, viennent de gagner contre Bellevaux. Comme nous jouons en même temps, je ne les vois jamais mais j’ai forcément des échos."

La semaine dernière: 5 points pour Vincent Heins (Ster-Francorchamps)

La semaine passée, c’est l’entraîneur de Ster-Francorchamps qui s’était prêté au jeu.

Et Vincent Heins a eu chaud puisque sans le but inscrit dans le temps additionnel par l’Union-Saint-Gilloise, il ne prenait que deux petits points pour se retrouver lanterne rouge. Grâce à son bonus posé sur cette rencontre et à deux autres bons pronos, il empoche cinq points, comme l’avait fait Jonathan Félix avant lui.

Rappel des pronostics de Vincent Heins (entre parenthèses) et résultats des matchs concernés:

D1A | Eupen 1 – Union-St-Gilloise 2 (2) *match bonus*

D2 Am. | Dison 2 – Jette 1 (X)

D3B ACFF | La Calamine 1 – Marloie 1 (1)

P1 | Elsaute 2 – Hannut 3 (X)

P1 | Malmedy 0 – Melen 2 (1)

P1 | Sprimont B 0 – FC Eupen 1 (X)

P2B | Herve 3 – Aubel B 0 (1)

P2C | Verviers 1 – Hautes Fagnes 1 (1)

P3D | Jalhay 1 – Xhoffraix 3 (1)

P4F | Soumagne B 3 – Cornesse B 0 (1)

Classement général provisoire:

1. Boris Dome (Elsaute) 9 points

2. Jonathan Félix (Cornesse) 5 points

Vincent Heins (Ster-Francorchamps)5 points

4. Ben Joly (Herve) 4 points