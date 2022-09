"Sans vouloir manquer de respect au club eupenois, ils évoluent sur un synthétique de vieille génération. Ce type de surface est très dur et nécessitera un temps d’adaptation, qu’ils ne nous laisseront pas. Il faudra vite entrer dans le match pour ne pas courir après le score."

Malgré le bon début de saison de son équipe, l’entraîneur des Rouge et Blanc ne veut pas se fixer un objectif précis. Pas pour l’instant en tout cas. "Nous prenons match par match. Pour le moment, le groupe travaille bien, avec une bonne mentalité. Et ça paie, au vu de nos récents résultats, même si nous pourrions compter quatre points supplémentaires sans nos grosses occasions ratées à Sprimont et à Hombourg. À nous de faire ce qu’il faut dimanche pour ramener trois unités supplémentaires."

« Le moral est bon »

Du côté d’Eupen, l’entraîneur Patrick Kriescher sait que son équipe peut s’attendre à un match difficile. "Ster est une équipe du haut du tableau. Pour l’instant, notre programme est compliqué car nous avons déjà affronté plusieurs équipes en forme. Nous sommes novices dans la série, on ne se met pas de pression inutile. Après la victoire de dimanche dernier, le moral de mes joueurs est bon. Même si Ster est favori, on joue à domicile et on va tout faire pour l’emporter." Pour l’anecdote, Vincent Heins retrouvera, en tant qu’adversaires, plusieurs joueurs qu’il a eu sous ses ordres à Raeren.

"J’ai en effet entraîné cinq Eupenois lors de mon passage à Raeren. Ce sont des bons souvenirs puisque nous avons connu deux montées successives et remporté une finale de Coupe. Ça reste une situation un peu particulière même si, au vu de ma longévité dans le football, je suis souvent amené à recroiser des anciens joueurs dans beaucoup d’équipes différentes."

FC Eupen Ster-Francorchamps (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Addai

FC Eupen: Pelzer, Benlahbib, Colle, D’Argent, Dreessen, Fumagalli, Kraft, B. Laschet, C. Laschet, Meyer, Ordonnez, Schins, Tonkovic Vanaschen, Vroomen, Weinberg, Pohlen,

Absents: Palm (blessé)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Lambrechts, Chandelle, Thelen, Restiglian, Raskin, Delhez, Ndofunsu, Hermant, Gilis, Boreio, Crisigiovanni, Dardenne, Scheffer, Domken

Absents: Wangermez (choix), Calisgan (revalidation), Dewez (cheville)