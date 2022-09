Coupe: Henri-Chapelle décimé à Esneux St-Louis

Une affiche retiendra l’attention lors des 1/32e de la Coupe de province. Elle opposera (samedi, 18h30) Henri-Chapelle à Esneux St-Louis, deux formations toujours invaincues dans le championnat de P1. Malheureusement, le coach capellois devra composer avec six absences… "L’objectif est donc de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins et de faire souffler ceux qui en ont besoin", avance Fred Ledain privé des frères Delhaes et de Perin en vacances, de Lekeu en week-end famille, de Thélen qui privilégie un match de tennis et de Tandler blessé à la cheville lors du dernier match face à l’Étoile. "Pas d’ambiguïté pour nous: le championnat prime sur la Coupe et le tirage ne nous est pas favorable."