Pour la reprise du championnat, intéressons-nous à Welkenraedt qui retrouve la Wallonie-Bruxelles. "C’est le quatrième passage à ce niveau que je vis avec mon club", se souvient Vincent Eppe. "Le retour de Charles Boury nous permet d’entamer la saison avec cinq joueurs qui peuvent figurer à ce niveau. Nous sommes tous classés B6 à l’exception de Richard Van de Ghinste, C0."

Et pour commencer, c’est un gros poisson de la série, Piranha Waterloo, qui s’est présenté à la salle communale. "Le club voisin d’Anderlecht, fort de 200 membres, a mis fin à ses activités face au coût de location d’une salle de sport dans la capitale. Certains joueurs se sont dirigés vers Piranha qui voit sa liste de force boostée. Du coup, Piranha sera un des favoris au titre, probablement avec Basècles. De notre côté, l’objectif est plus modeste, se maintenir sera très bien."

Alain Dupuis devra «s’adapter»

À la lecture des effectifs et objectifs bien différents, la défaite sur le score de 12 à 4 n’a rien de fâcheux pour la suite. Notre interlocuteur, qui gagne deux matchs, est déjà bien dedans, son jeu est réglé dès l’entame de championnat. De plus, il reste optimiste notamment en analysant la performance de Lucas Wagner. "Avec son jeu en bloc et contre-attaque, Lucas gagne contre les deux B6 adverses mais est trop juste sur les premiers joueurs, respectivement B2 et B4", précise Eppe. "Par contre, Alain Dupuis, avec son jeu de défense, mesure la différence entre la P1 de l’année dernière et notre nouvelle division. Son jeu est en quelque sorte trop gentil, il va devoir rapidement s’adapter."

Et il faudra faire vite puisque l’adversaire à venir, Selange, est une équipe à laisser derrière.