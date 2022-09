"Nous avons beaucoup de regrets" peste le joueur-entraîneur Anthony Rox pour Verviers. "En fin de match, c’est 3-2 (but de Crosset et Meessen pour GSI) pour notre adversaire, on pousse mais on n’arrive pas à aller chercher ce 3-3. À mes yeux, le gardien dinantais est clairement l’homme du match". Voilà GSI avec un bilan assez maigre d’un point sur six. "La manière y est à tous les matches et pour le même prix, on aurait pu compter quatre points après trois matches. On sait toutefois qu’on doit provoquer la chance et se montrer plus méchants en zone de finition."

Ce premier succès en D2 finira bien par tomber, mais quand? Ce vendredi à Henri-Chapelle, GSI Verviers reçoit les Brabançons de Shaab Ramillies, formation qui partira favorite avec son 4/4 en deux matches joués. Du costaud!