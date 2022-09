"On a mal démarré ce match où l’on était mené après 15 secondes sur un tir dévié" analysait Xavier Stassen, le gardien aubelois. "On sentait que ça serait compliqué, d’autant que pour l’instant ça ne tourne pas trop pour nous."

Et d’évoquer les raisons de ce départ manquer. "Je crois que la roue finira par tourner, mais on doit encore trouver nos marques. On doit se priver d’un Corentin Willem (NDLR: moins disponible cette saison) qui était un précieux point d’appui devant. Les nouveaux arrivent, il faut trouver la bonne formule" ajoute encore celui qui remplace pour l’instant Thomas "Sushi" Beckers, blessé au poignet, tout en évoquant, aussi, certains points à travailler.

«Ne pas devenir une équipe banale»

"Il faut qu’on simplifie notre jeu car on se complique trop la tâche. On l’a vu contre Dison. On voulait forcer la décision seul, alors qu’il faut faire tourner le ballon plus calmement. On ne joue pas avec l’ADN de Saint-Jean-Sart pour l’instant." Quid de ce fameux ADN? "Être bien en place, discipliné, patient… On a perdu ces vertus-là et sans ça, on devient une équipe vraiment banale! Il faut rejouer avec nos forces. Mais je suis persuadé que ça va aller. La saison est encore longue!" rassure Xavier Stassen.

Ce vendredi, SJS Aubel (21h30) joue à domicile face au BS Anhée, qui vient de signer un 3-3 face à un MF Ottoman Verviers déforcé.

TH Logistic Dison 5 – SJS Aubel 3

Les buts de Dison: Mohamed Boukkalkoul, Yassin El Fezzaoui, Younisse Ramdani, Yacine Toubali, Soufian Boukkalkoul.

Les buts d’Aubel: Schwontzen, Pauporté (2).