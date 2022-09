Une épreuve qui ne réunit pas moins de 41 Protos et GT dont une LMP2 engagée par l’équipe Mülhner Motorsport basée dans le zoning de Ster. Elle a en effet décidé de passer la vitesse supérieure cette saison en alignant une Oreca 07 dans la catégorie reine et dont l’équipage comprend Ugo de Wilde, un des quatre pilotes belges présents dans la cuvette de l’Eau Rouge. Le promoteur de la série souhaitant permettre à tous les passionnés de vivre ce rendez-vous, propose un week-end portes ouvertes. L’accès au circuit, mais aussi à toutes les tribunes et aux paddocks seront entièrement gratuits.

Enfin, plusieurs courses sont également prévues en guise d’apéritif avec la Michelin Le Mans Cup, la Ligier European Series et la Ferdinand Cup réservée aux Porsche. Si la journée de vendredi sera essentiellement consacrée aux essais libres et qualificatifs, ces derniers se poursuivront le lendemain avec les premières courses. Quant au départ des 4 Heures de Spa il est fixé à ce dimanche 25 septembre à 11h30.