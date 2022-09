Michel Delporte (Tiège): « En nationale, fini le championnat de carnaval »

En ce début de saison, il est intéressant de prendre le pouls des ambitions sportives de nos clubs régionaux qui alignent des équipes en nationale. Pour Tiège, c’est Michel Delporte qui nous donne l’objectif du club qui présente, c’est remarquable, quatre équipes en nationale avec une échelle parfaite de la N1 à la WB. "L’objectif, c’est le maintien", résume le président et sélectionneur. "Ce sera un vrai défi, surtout en N1 et N2. Le niveau sera élevé et, avec la fin de notre équipe en superdivision, nous avons enregistré le départ de trois joueurs de ce niveau. D’autre part, la réduction des séries a resserré les forces en présence. Et surtout, la désaffection des joueurs suite au Covid, c’est fini. Un championnat de carnaval avec des équipes incomplètes ou pire, scratchées, c’est du passé. Chaque match sera à enjeu, chaque point sera important."