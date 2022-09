Laurent Melen (Minerois) épate, Vervia A pas encore prêt

Du côté des hommes, Tiège A, en N1, partage l’enjeu à Schulen. Le résultat est frustrant pour les Junius, Lejeune, Delporte et Léonard qui ne sortent vainqueur qu’une fois sur les cinq belles jouées. Tiège B s’incline contre plus fort en N2. L’équipe de Tiège C évolue en N3 et l’emporte sur le score inhabituel de 9 à 5, le match ayant été interrompu par une coupure de courant persistante.

Au même niveau, Minerois ramène un bon nul d’Hoeselt. Les jeunes (Degive et Douin) et les vieux (Stempien et Scheen) ont contribué de la même manière dans cette équipe qui mêle les générations et les expériences.

Un échelon plus bas, en W-B, l’apparition de Laurent Melen (C2) n’est pas passée inaperçue du côté minier. Il réalise trois performances et montre que le club a des ressources issues de son école de jeunes. Du coup, comme les équipiers T. Lambiet, Lecloux et Diederen sont à niveau, Minerois B commence idéalement par une large victoire. Tiège D gagne facilement. Enfin, Vervia A s’incline et doit encore trouver ses marques. Mais il faudra faire vite pour les frères Mehdi et Mouhamed Berro ainsi que pour Justin Xhrouet et Thomas Dreze.