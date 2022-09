Ensival B victime de son inconstance (P2)

RABC ENSIVAL B: Mourant 14, Louis 22, Lejeune 14, Delporte 0, Detry 5, Jacques 0, Erkenne 1, Dohogne 4.

Match d’alignement en semaine qui s’annonçait compliqué pour des Ensivalois privés de cinq joueurs lors de ce déplacement à Comblain.

"Sur l’ensemble du match, on applique plutôt bien les principes demandés", apprécie néanmoins Jérémy Delsemme, le coach visiteur. D’où un chassé-croisé pendant quarante minutes qui tombe finalement du côté adverse. "À cause d’un manque de régularité et d’erreurs individuelles", constate le T1 visiteur. "On cale sur le zone press adverse avec de trop nombreuses pertes de balle combinées à des erreurs défensives évitables. On doit être beaucoup plus fort collectivement et se faire confiance en tant que groupe. Quand on sera plus régulier, on sera meilleur et on évitera des défaites comme les deux dernières concédées."