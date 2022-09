Calendrier 2023 à Francorchamps : voici ce qui change vraiment

C’est désormais officiel, le prochain Grand Prix de Belgique de Formule Un se déroulera les 28, 29 et 30 juillet 2023 à Francorchamps, soit un mois plus tôt que la date habituelle, mais surtout que celle dévolue traditionnellement aux 24 Heures de Spa. Les organisateurs du double tour d’horloge ardennais n’ont d’ailleurs pas tardé à réagir pour annoncer leur plan B déjà prêt dans les cartons. La manche belge du World GT Challenge Endurance sera disputée sur le plus beau circuit du monde les 1 et 2 juillet alors que les tests days seront avancés aux 23 et 24 mai. De quoi obliger DG Sport à trouver une autre date pour ses Biker’s Classics qui perdent ainsi leur premier week-end des grandes vacances.