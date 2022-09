"Mes arrêts? Je n’ai pas besoin de ça pour me mettre en confiance car je peux compter sur mes équipiers avant et pendant le match. Nous sommes des frères et on se bat l’un pour l’autre" souriait le portier du jour, aligné en raison de l’indisponibilité de Mounir Choudna (blessé) et ravi de voir ses couleurs signer une première victoire après la défaite face à Tintigny. "À 3-3, il fallait rester sérieux et calmes et on a su le faire. On ne va pas se fixer d’objectif précis mais on veut aller le plus haut possible." Puis d’évoquer son rôle de doublure entre les perches. "Ça ne me dérange pas, je suis là pour l’équipe. Et puis on aligne le même groupe à la RIL (en Division d’honneur, avec DBM Moro Plafond) donc ça me permet d’avoir aussi du temps de jeu" explique le citoyen de Soumagne, qui, avec TH Logistic Dison, se déplacera au MF Etalle ce vendredi. Ce sera sans le coach Selim Tinik (à l’étranger) mais à nouveau sous les ordres du T2 Yassin Hidoun.