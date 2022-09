Un, deux et trois pour Charles Weerts (Aubel) : « Je n’ai pas de mots, c’est juste fantastique »

"Je n’ai pas de mots, c’est juste fantastique", commentait-il à l’arrivée. "D’autant que c’était l’anniversaire de mon papa il y a deux jours, c’est mon cadeau pour lui."

Yves Weerts n’était pas au bout de ses émotions avec son fils. Lors de la seconde course disputée le dimanche, la motivation aurait pu être moindre avec le titre déjà en poche. C’était mal connaître Charles qui sortait le grand jeu lors de son relais. L’équipe de Vincent Vosse ayant choisi de chausser l’Audi R8 de pneus pour piste sèche alors qu’elle était toujours humide, il évitait tous les pièges pour revenir sur les deux voitures de tête avant de les dépasser dans le dernier tour et signer une cinquième victoire et clôturer de la plus belle des manières sa saison en Sprint Cup.

"C’était un pari risqué, mais ayant déjà remporté le titre Pilotes, nous pouvions nous le permettre. Pourtant, au début de mon relais, je me demandais vraiment ce que je faisais là avec ces pneumatiques, mais au final, c’était tout simplement fantastique", savourait-il, alors que son papa et Vincent Vosse n’en revenaient toujours pas.