En 1h42: 47, Carabin, vice-champion du monde en titre, a devancé de 2:39 l’Italien Alessandro Saravalle et de 4:09 un autre duathlète belge, Nicolas De Smet, sacré lui chez les espoirs (U23).

L’épreuve était composée de 6,9 km de course à pied, 21 km de mountainbike et à nouveau 3 km à pied. Carabin, ancien vététiste de 33 ans, est arrivé à la 1ertransition en 3e position avant de faire la différence dans sa discipline de prédilection et encore accentuer son avance sur les 3 derniers kilomètres. Seppe Odeyn a pris la 5e place, tandis que Thibaut De Smet, champion du monde de cross duathlon, a quitté la course à vélo.

"Quand 1 rêve se réalise… Ciel bleu, bonne température, circuit trail et VTT exigeant avec des sections techniques… tout était réuni pour moi", a commenté l’athlète andrimontois. "Malgré une douleur à l’ischio gauche qui me faisait mal en courant, j’ai pu profiter de ce tracé exceptionnel et pu gérer mon effort jusqu’à cette victoire fantastique. Je suis très heureux du résultat, tout s’est bien passé. J’ai vraiment bien aimé la partie à VTT. C’est grâce à elle que j’ai pu l’emporter en faisant un bel écart qui s’est avéré suffisant."

Voilà une ligne de plus au palmarès bien fourni de Sébastien Carabin.

Quelques jours auparavant, l’ancien membre de la Team Merida Wallonie MTB avait terminé 16e lors de sa première expérience sur un triathlon route à l’Ironlakes Triathlon, dans des conditions de course apocalyptiques.

Mi-août, il s’était imposé sur le Xterra Ardennes dans son jardin, à La Gileppe. Et ce peu de temps après avoir réussi le doublé sur le Raid des Hautes Fagnes. Un sportif complet!