P1: 1er succès pour Essalem Verviers ; salle trop petite au Celtic Aubel? HDKP Herve n'a joué qu'une mi-temps!

Ce vendredi, Essalem aura fort à faire en déplacement chez le redoutable TDM Ans, leader provisoire de la P1.

C’est l’autre formation ansoise, le Challenge GR Ans, qui se déplaçait à Theux pour y affronter HDKP Team Herve. Les derniers champions de P2 ne signent pas le début de saison escompté et, à nouveau, ils n’ont pas pu éviter la défaite 2-5.

"On a un goût de trop peu car cette équipe était à notre portée" estime le joueur et dirigeant du club Anthony Niro. "Nous sommes battus 0-2 à la mi-temps après avoir fait tout le contraire de ce que l’entraîneur (NDLR: Lionel Lousberg) nous avait demandé. La deuxième mi-temps était différente: on a su montrer une bonne image, avec une meilleure mentalité et de la combativité." Si Samuel Schyns et Anthony Niro réduisent le score jusqu’à 2-3, la pièce tombe du mauvais côté et ce sont les Ansois qui l’emportent 2-5. "On ne peut plus se permettre d’être absents pendant une mi-temps!". Ce vendredi, HDKP se déplacera au Real Avin, qui vient de l’emporter 3-6 au Celtic Aubel, malgré le retour aux affaires de Fred Thelen, buteur (2), tout comme Cédric Reinertz (1).

Une salle trop petite?

"On n’a jamais su rentrer dans le match contre une équipe de qualité qui jouait sans gardien" relate le portier aubelois Maxime Colson. "On a fait tous les mauvais choix offensivement et on prend trop de buts derrière." Et d’analyser le jeu des siens. "Avec nos profils, la petite salle à domicile ne nous convient plus trop." Le hic, c’est que ce vendredi, les Celtes se rendent au Galata Visé "dans une salle encore plus petite que la nôtre. S’ils sont au complet en face, il sera très difficile de faire un résultat!"