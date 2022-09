Les dames de Herve vont-elles jouer le titre en P2B? "On vise au moins le Top 3" explique Émilie Charlier

La réduction du score de Magnée, signée Charlotte Herman, n’a pas vraiment inquiété les Fromagères, lesquelles restaient avant ça sur trois succès: à Andrimont (1-12), face à La Calamine B (7-2) et à Spa (0-19) en ouverture de championnat. Devant, Ellas Herstal (15 points, 6 matches) compte une avance de trois points, mais deux matches joués de plus que l’équipe du Plateau.

"On a commencé le championnat face à des équipes plus faibles" justifie la capitaine hervienne Émilie Charlier. "Par rapport à la saison dernière, quatre équipes sont montées en P1 donc on a le sentiment que la P2B est un peu moins relevée cette saison…"

Voilà pourquoi la jeune formation jaune et bleue, encadrée par le quatuor que composent Michel Boutet, Henri Halleux, Marc Spirlet et Marc Baltus, espère rejoindre la P1. Et pour y arriver, l’équipe peut compter sur un groupe soudé, avec une belle ambiance, où les plus jeunes, adolescentes, côtoient des adultes plus expérimentées. L’autre force de Herve, c’est d’avoir trouvé une solution pour offrir du temps de jeu à tout le monde. De quoi permettre aux novices de progresser.

Aussi à la BBFL

"L’équipe joue également dans un autre championnat amateur (NDLR: la Belgian Bright Football League) en semaine" ajoute encore Émilie Charlier qui, de son côté, a commencé le football il y a un peu moins de trois ans. "C’était à la création de l’équipe. J’étais là au premier entraînement" sourit cette Charneutoise de 17 ans, étudiante au CMT à Herve. "Plusieurs amies étaient partantes et ça m’a donné envie de m’y mettre. J’ai réellement accroché et je reste mordue comme à mes débuts." D’autant que les Fromagères nourrissent de réelles ambitions. "On sait qu’Ellas Herstal, Trooz et Franchimont feront partie des rivales pour jouer le titre. Nous, on vise le Top 3, mais on espère être championnes. Toutefois, ce que l’on veut surtout, c’est continuer de progresser ensemble en s’amusant" conclut-elle en vraie capitaine.