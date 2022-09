Football le samedi soir à Malmedy: pourquoi ça coince (pour l’instant)?

"Le groupe préfère jouer le samedi soir et nous n’attendons que cela mais certains éléments coincent au niveau du club pour pouvoir le faire pour le moment" nous disait le technicien en préface du match du week-end dernier.

«Un important budget consacré à ça»

Renseignements pris, voici l’explication: "Nous avons un problème avec l’éclairage de notre synthétique qui n’est plus homologué pour les matchs" nous explique Jean-Marie Schumacher, le correspondant qualifié malmédien avant de préciser en quoi cela empêche l’équipe première de jouer le samedi soir. "Nous souhaitons que notre P4 et notre P1 jouent au même moment à domicile, ce qui n’est plus possible pour le moment au vu de ce souci." Voilà une explication claire et précise. Quant à la solution, le dirigeant nous confirme également qu’elle ne devrait pas tarder à arriver.

"On veut pouvoir rejouer le plus vite possible le samedi soir. On a donc dégagé un budget assez important afin de remplacer l’éclairage de nos deux terrains avec du LED. Cela nous permettra de résoudre le problème des matchs mais aussi de faire des économies d’énergie importantes sur du long terme. Les travaux devraient être faits dans le mois qui vient" conclut Jean-Marie Schumacher en confirmant que le foot devrait donc rapidement revenir le samedi soir en bord de Warche.