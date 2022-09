Équipe type: voici le 4e FC l’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

Dénominateur commun de ce FC L’Avenir Verviers fictif: des footballeurs amateurs actifs au sein d’un club de notre arrondissement et alentours (et/ou d’un club couvert par le Challenge Ballon d’or), de la P4 à la D2. Chaque (milieu de) semaine, les journalistes et correspondants sportifs de l’Avenir Verviers vous concocteront un onze inédit (sans oublier le coach et les réservistes), de quoi épingler les performances des uns et des autres.

Derrière

Dans les cages, le gardien William Witwrouw (Goé, P3D). Si les Goétois ont longtemps cru arracher un point face à Walhorn, c’est en grande partie grâce à leur portier.

Devant lui, Bastien Hungs (La Calamine, D3B ACFF). Comme François Smits, il a participé à la protection du point du partage contre Marloie.

À ses côtés, Damien Zanzen (Hautes Fagnes), P2C: l’expérimenté capitaine a livré une solide prestation, au RCS Verviers.

Sur la droite, Maxim Hermant (Ster-Francorchamps, P1) est a crédité d’un très solide match devant Aubel. L’ancien Sartois s’est parfaitement acclimaté à la P1.

Pour compléter le quatre arrière, Martin Vervier (Herve), P2B. Monté après 20 minutes, il a su rapidement s’adapter.

Milieu

Renvoyé en P4, Jordy Dardenne (Ster-Francorchamps) a fait preuve d’une mentalité exemplaire. Il a égalisé d’une magnifique frappe contre Bullange avant que les siens n’arrivent à l’emporter.

Dans l’axe dans le duel avec Habay, Denis Pousset (Raeren-Eynatten, D3B ACFF) a été excellent en "8", utile en récupération et distribution.

De son côté, Benjamin Delhez (Ster-Francorchamps, P1) a vu son association avec Gaetan Joao fonctionner parfaitement devant la défense sterlaine.

Avec son but et ses trois points pris au classement du Ballon d’Or, Charly Meessen (Amblève, P2C) termine le milieu.

Attaque

Martin Henrard (Xhoffraix, P3D) a planté deux buts de renard des surfaces mais a effectué un gros travail lors du succès à Jalhay.

Enfin, Luca Liotta (Heusy, P2C): auteur des trois premiers des siens contre Welkenraedt (5-0), Luca Liotta a permis à Heusy de renouer avec la victoire après deux défaites de rang.

Sur le banc, mais…

Simon Houben (Charneux, P4F), Guillaume legros (Dison, D2 ACFF), Baptiste Krauth (Trois Frontières, P2C), Nicolas Leroy (Melen, P1) et Alexis Modica (Sprimont B, P1)auraient pu intégrer l’équipe.

L’entraîneur

Michel Lousberg (Charneux, P4G) est un coach en réussite. Ses justes choix tactiques ont fait tomber le rouleau compresseur Eupenois dimanche dernier. Les Charneutois partagent désormais la 2e place du classement avec Battice B.