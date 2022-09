East Belgian Rally: Gino Bux, la bonne surprise de cette édition 2022?

Mais ils seront nombreux à vouloir l’en empêcher. La liste des engagés forte de nonante équipages ne manque pas d’allure. Si Grégoire Munster, dernier vainqueur en date, sera le grand absent, plusieurs pilotes régionaux rêvent de créer la surprise du côté de Saint-Vith. À commencer par Gino Bux. Toujours épaulé par Nicolas Gilsoul, le Malmedien qui découvre cette saison la catégorie reine au volant d’une Skoda Fabia, a prouvé qu’il apprenait vite et bien. Il tentera de décrocher une première victoire à quelques kilomètres de chez lui.

On suivra aussi Maxime Potty et Bernard Herman qui ne cessent de progresser avec leur Citroën C3, alors que Tobias Brüls (Citroën C3) et Kevin Hommes (Skoda Fabia) qui jouent à domicile auront à cœur de réussir un bon résultat devant les supporters. Si les conditions climatiques devaient être favorables, les Porschistes que sont Cédric Cherain et Romain Delhez pourraient, eux aussi, jouer les troubles fêtes en haut des feuilles de temps.

Les luttes s’annoncent encore indécises dans les autres catégories. Chez les Juniors, on suivra Tom Rensonnet (Renault Clio) de retour après avoir fait l’impasse sur la dernière épreuve, ainsi que Charles Munster (Opel Corsa) qui n’a pas dit son dernier mot dans la course au titre de meilleur jeune, mais aussi en catégorie Rally4 où l’on retrouvera Florian Jupsin au volant d’une Opel Corsa. Parmi les autres hommes à suivre, on pointera Rainer Hermann (BMW M3) plus que jamais candidat à sa succession en Historic, alors que Bruno Blaise (Opel corsa) visera la victoire en NCM tout comme Sasha Hilgers (Renault Clio).

Pour départager tout ce beau monde, une boucle de quatre étapes spéciales (Büllingen, Bütgenbach, Amel, Burg-Reuland,) et comprenant plusieurs innovations sera à parcourir à trois reprises ce samedi 24 septembre à partir de 8h20 au départ de Saint-Vith.