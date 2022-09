Du côté de Bellevaux B, la gardienne Clélia Kornwolf et ses équipières ont vécu un dimanche compliqué avec une défaite 0-10 face à Trooz.

La Calamine B n’a eu aucun mal à se défaire de la nouvelle équipe andrimontoise, laquelle demeure en plein écolage (11-0). Eva Federowicz (6), Laurence Hick (2), Melis Mur et Anne Krickel ont secoué les filets.

Match serré et deux formations qui se quittent dos à dos à l’issue de Franchimont – Xhoffraix (4-4).

Aux buts Theutois de Cléa Nontanovanh, Manon Driesen, Loan Oury et Caterina Rosciglione, les Xhoffurlaines ont répondu via le triplé de Sarah Reyneirs et la rose plantée par Alice Favarin. "Nous venons de signer deux partages contre deux très belles équipes"se réjouit Vincent Lambion, du côté franchimontois, où l’on dispose d’un groupe "uni et solidaire avec minimum 15 filles par entraînement, dont 8 nouvelles et 4 qui n’avaient jamais joué au football!"

Spa n’a fait qu’une bouchée de la JS Pierreuse avec un succès 13-1. Margaux Bogar, qui a trouvé la faille à huit reprises (!) était visiblement en forme. Doriane François (2), Maé Dubois, Calara Perrone et Laura Claes ont également marqué.

Enfin, on épinglera la défaite surprise du leader Ellas Herstal, 1-2 contre Manhay B.

Oudler sur le podium en P1

En P1, le FC Liège B continue sa marche avant (5 matches, 5 victoires) avec un 3-0 contre le voisin sérésien. Derrière, dans le remake du duel de la saison dernière en vue du titre, Bellevaux n’a pas pu priver l’ Espoir Minerois d’une victoire 1-4. Emilie Dubois (2), Florianne Scheen et Marie-Eve Linotte ont dessiné ce succès via leurs buts, au grand bonheur du coach Stefano Senis. "C’était 0-4 à la pause face à une équipe de Bellevaux qui était déforcée"souligne-t-il.

La Calamine n’a pas rentabilisé son déplacement à Fraiture, où les Frontalières ont courbé l’échine, 3-1, malgré la bonne inspiration d’Alyssa Debougnoux, qui a sauvé l’honneur de Kelmis. Quatre victoires en cinq matches: tout va bien à Oudler qui reste sur la 3emarche du podium suite à son 0-3 du côté de Saive. Saskia Juffern, Amy Hennen, Michelle Messerich ont alimenté le marquoir, pendant que la gardienne Lisa Alloo s’offrait une clean-sheet.

Enfin, les filles d’ Elsaute ne décollent toujours pas: elles restent sur une défaite 0-2 contre Aywaille. La bonne nouvelle, c’est que les Étoilées comptent un match joué de moins que bon nombre de leurs rivales.