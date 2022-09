Sans-faute insuffisant pour Kevin Viellevoye à Battice

"Je suis forcément déçu, car on veut toujours gagner, mais aussi heureux pour Romain qui le mérite", commentait Kevin Viellevoye. "Ce n’est pas ce week-end que j’ai perdu le titre, mais à Bilstain. Je ne sais pas encore de quoi la saison prochaine sera faite, car les budgets sont de plus en plus difficiles à réunir. Je pourrais peut-être arrêter pour m’occuper des jeunes."

En attendant sa décision pour l’avenir, il ne fut pas le seul régional à se mettre en évidence sur le tracé boueux de Battice. Romain Requier en progression tout au long des trois courses s’offrait une superbe troisième place dans la super finale, alors que François Corman poursuivait sa reprise de la compétition après son accident l’an dernier. "Dans ces conditions, ce fut difficile", reconnaissait le Verviétois. "Je me suis surtout rendu compte que pendant ce temps les autres avaient continué à progresser."

Six ans que Corneille Baguette n’avait plus roulé

Du côté des Nationaux, le jeune Mallory Coussaert a achevé sa première saison dans cette catégorie en signant une très belle huitième place en super finale au milieu des pilotes Prestige dans des conditions dantesques.

Quant à Corneille Baguette, il s’est rappelé au bon souvenir de tous en signant notamment un podium en Seniors. "Cela faisait six ans que je n’avais plus roulé", rappelait-il. "Je voulais me faire plaisir, car c’était peut-être ma dernière organisation. Il est en effet de plus en plus compliqué à trouver de l’aide."

Gageons qu’il n’en sera rien. Le supermoto a encore besoin d’hommes comme lui.