L’étrange début de saison de James Jeggo: "Mais maintenant, ça va mieux"

Pourtant, dans les faits, le début d’exercice 2022-2023 de l’ex-joueur de l’Austria Vienne et de l’Aris Salonique interpelle. Si l’AS Eupen n’a pas clairement communiqué au sujet du milieu de terrain cet été, on a ensuite appris que l’homme avait subi cet été une intervention chirurgicale qui l’avait éloigné des terrains. Un timing qui pose question. "Disons que je traînais une douleur au genou depuis plusieurs années. On a fait le point et on a estimé qu’il valait mieux subir une opération. Ce que j’ai fait. Malheureusement, j’ai loupé la préparation et le début de saison"explique l’intéressé, qui manque toujours d’impact physique et d’un placement qui le rendrait plus facilement disponible pour véritablement aider les siens.

Pourtant, la saison dernière, il avait su hisser son niveau de jeu après des débuts compliqués. "Là, je me sens bien, je joue. Même si je n’ai pas pu suivre la préparation avec tout le groupe, on travaille dur donc je suis prêt."

«Moser a fait de bonnes choses»

Cinq apparitions, trois titularisations: celui qui s’exprime en anglais ou en allemand n’a pas encore gagné sa place de titulaire. Et la concurrence dans le milieu de terrain devient plus rude avec l’arrivée du Ghanéen Wakaso.

Dimanche face à l’Union, Jeggo a remplacé Magnée à vingt minutes du terme. Deux minutes plus tard, il écopait d’un carton jaune et, en fin de match, les Pandas encaissaient le douloureux 1-2 final, sur une Impardonnable erreur du portier allemand Lennart Moser. "Il a fait les choses bien depuis qu’il est là. Une erreur, ça arrive, mais on joue en équipe et il est important de rester soudés" préconise l’international australien, incertain pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.

«Deux semaines pour corriger ce qui ne va pas»

"Voilà plusieurs fois qu’on aurait pu prendre un point voire plus. On tient tête à nos adversaires mais on perd ces matches. Contre l’Union, la défaite est difficile à encaisser car on méritait au moins un point. On doit continuer à travailler pour se sortir de cette situation."

La trêve internationale devra permettre aux Pandas de recharger les batteries. "Rester sur une telle défaite avant deux semaines sans match, ce n’est pas l’idéal. Mais ça va nous permettre de travailler pas mal de choses. Car même si on joue bien, le football, c’est d’abord une question de points. Et il est temps d’en prendre!"