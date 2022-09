1. Boulot Le coach de Ensival (R2), Antoine Massart, était le premier à reconnaîtreque la dernière prestation des siens était mauvaise. Dommage car il y avait de quoi passer à domicile face à une modeste équipe de St-Hubert. Mais les jeunes Ensivalois ont fait preuve de bien trop d’inconstance pour empocher l’enjeu. Avec un nombre incalculable de pertes de balle ou encore un piètre 3 sur 22 derrière la ligne des 6m75, difficile d’espérer un succès. D’autant qu’au niveau de l’envie et de l’engagement, il y avait moyen de mieux faire aussi. Les sociétaires de la bulle savent ce qu’il leur reste à travailler en attendant le retour de leur capitaine, François Genet, touché au pied.

2. Lancé Avec une première belle victoire face à Andenne, le BC Verviers (R1) a sans doute lancé sa saison. Le succès permettra d’éliminer une certaine pression qui était en train de s’installer, la manière doit donner la confiance nécessaire à la suite de la compétition. Car si tout ne fut pas parfait, on s’est amusé du côté verviétois avec des blocs défensifs, des extra-passes qui font mouche et des contre-attaques rondement menées. De quoi faire monter l’ambiance sur et en dehors du terrain. Seule ombre au tableau, l’entorse de Pitz qui venait tout juste de pouvoir reprendre la compétition. Lancé aussi, le RBC Pepinster (TDM2) qui a remporté son premier match, un déplacement à Aarschot. Une belle première surprise car la semaine avait été perturbée par les blessures.

3. Sans-Faute Nos deux équipes qui ont été promues la saison dernière commencent par un 3 sur 3 au sein de leur nouvelle division. Soit un début de compétition inespéré pour Henri-Chapelle en P1 et pour Herve-Battice en P2!