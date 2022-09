Ce sont d’ailleurs les visiteurs qui débloquent le marquoir, après vingt minutes de jeu, "à cause de petites erreurs qui se payent cash", détaille le manager de l’équipe, Damien Leruth. Mais le Royal Hockey Club Verviers revient dans la partie et égalise, grâce à Léopold Langen sur PC. "C’est le point positif, nous sommes revenus au score", souligne Damien Leruth. Face à une formation bien organisée et rapide en contre, les Verviétois n’ont cette fois pas été en mesure de faire la différence, pour la première fois de la saison. "Nous avons eu davantage d’occasions que Wolvendael, mais c’est la concrétisation qui a fait défaut", poursuit-il. "On a notamment eu cinq PC en première période. On n’a pas su les exploiter au mieux, face à un bon gardien en face", reconnaît Damien Leruth.

«Pas dans l’euphorie»

Résultat, le RHCV doit se contenter d’un premier partage mais est toujours invaincu après trois rencontres. "Même s’il reste beaucoup d’éléments à améliorer, le coach (Ndlr: Michiel Stap) était content de l’intensité du match." Prochain rendez-vous: dimanche à Uccle (Relax), qui compte quatre points mais reste sur une lourde défaite (7-2) à Tamise. Là-bas, les Verviétois tenteront de renouer avec le succès. "Après nos deux victoires, nous n’étions pas du tout dans l’euphorie. On a conscience que tous les matches seront compliqués. D’ailleurs, Wolvendael n’était clairement pas à sa place au classement", soutient Damien Leruth. Notons que les dames (D3A) ont quant à elles signé un troisième succès consécutif en s’imposant (3-0) contre le Léopard. Elles sont seules en tête, avec un joli neuf sur neuf.

Verviers 1 – Wolvendael 1

But: L. Langen sur PC (1-1).