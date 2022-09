Les points du week-end

Elsaute: Lefort 3, Dohogne 2, Dirix 1

FC Eupen: Krafft 3, Benlahbib 2, Fumagalli 1.

Malmedy: Krings 3, Hagemann 2, Le Bohec 1

Melen: Demelenne 3, Memeti 2, Mottoule 1

Sprimont B: Modica 3, Carrea 2, Ipanga 1

Ster-Francorchamps: Hermant 3, Joao 2, Scheffer 1

Hombourg: Bayard 3, Degueldre 2, C. Schonbrodt 1

Aubel: Aucun capé à Aubel

***Une erreur s’est glissée dans le classement de la journée 5. A. Bucak (Malmedy) bénéficie de 2 points à la place de O. Kivrak.

Classement

9 points: D. Vanaschen (FC Eupen), P. Dirix (Elsaute), M. Carrea (Sprimont B)

8 points: D. Gonera (Melen), B. Deville (Elsaute), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), A. Bucak (Malmedy), A. Dohogne (Elsaute), G. Joao (Ster-Francorchamps), M. Degueldre (Hombourg)

7 points: A. Bah (Sprimont B), X. Stassen (Hombourg), J. Fumagalli (FC Eupen)

6 points: G. Librici (Sprimont B), A. Niro (Aubel), L. Demelenne (Melen), F. Memeti (Melen)

5 points: N. Nijhof (Malmedy), Q. Chandelle (Ster-Francorchamps), G. Hagemann (Malmedy), M. Hermant (Ster-Francorchamps), L. Bayard (Hombourg)

Buteurs

4 buts: V. Vigil Bajo (Geer), N. Nijhof (Malmedy)

3 buts: A. Baltus (Hombourg), M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), K. Cossalter (Hannut), A. Crosset (Malmedy), J. Licour (Fize), T. Scheffer (Ster-Francorchamps), J. Roggemans (Elsaute), D. Gilson (Wanze/Bas-Oha), B. Renson (Faimes), T. Turco (Beaufays)

2 buts: G. Goose (Wanze/Bas-Oha), J. Nsumbu (FC Eupen), G. Pasteels (Hannut), B. Dreezen (UCE Liège), B. Vandervost (Fize), A. Domken (Ster-Francorchamps), J. Haydan (UCE Liège), J. Bisconti (Wanze/Bas-Oha), A. Krafft (FC Eupen), D. Vanaschen (FC Eupen), C. Angislan (UCE Liège), T. Bauwens (Hombourg), W. Allarassem (Sprimont B), L. Demelenne (Melen), H. Lefort (Elsaute), H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha), A. Guilmi (Ougrée)

1 but: L. Messina (Geer), J. Hayden (UCE Liège), J-Y Colling (Aubel), D. Denruyter (Fize), L. Diomande (Faimes), P. Dirix (Elsaute), K. Fassin (Elsaute), S. Colson (Elsaute), J. Bosson (Beaufays), A.Keita (Melen), J. Mololi (Melen), I. El Ghoulbzouri (Ougrée), K. Sbaa (Fize), Y. Eyckmans (Fize), E. Da Silva (Fize), C. Laschet (FC Eupen), C. Schonbrodt (Hombourg), B. Deville (Elsaute), N. Marechal (Elsaute), T. Thelen (Ster-Francorchamps), S. Gilis (Ster-Francorchamps), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps), M. Genaux (Beaufays), S. Henrot (Hannut), L. Tudisco (UCE Liège), P. Mottet (Wanze/Bas-Oha), S. Denorme (Wanze/Bas-Oha), G. Joao (Ster-Francorchamps), A. Bucak (Malmedy), P. Nuozzi (Ougrée), M. Thans (Beaufays), F. Turco (Beaufays), A. Manirakiza (Beaufays), R. Lonneux (Melen), R. Venner (Faimes), G. Simon (Faimes), A. Docquier (Geer), J. Cwynar (Hannut), N. Henrot (Hannut), G. Deville (Elsaute), A. Kondi (Ougrée), T. Pauporté (Aubel), M. Mottoule (Melen), F. Lambrechts (Ster-Francorchamps), A. Formica (Hannut), A. Geuns (Hannut), R. Schins (FC Eupen), T. Wagemans (Fize), A. Cokgezen (Geer), K. Adam (Wanze/Bas-Oha), A. Grommen (Faimes)

Provinciale 2B

Les points du week-end

Aubel B: Lennertz 3, Pesser 2, Tricha 1.

Battice: Mosca 3, Hougrand 2, Winandts 1.

Herve: Closset 3, Bressani 2, Vervier 1.

Espoir Minerois: J. Thomsin 3.

Olne: Collin 3, Legros 2, Karinger 1.

Rechain: aucun.

Warsage: Colpin 3, Galère 2.

Classement

10 points: Lonneux (Rechain)

8 points: D. De Zorzi (Olne), J. Thomsin (Espoir Minerois).

7 points: Galère (Warsage).

6 points: Delcour (Battice), Douhard (Herve), Lindemann (Warsage), Magain (Olne), Winandts (Battice).

5 points: Closset (Herve), F. DeZorzi (Olne), Lekeu (Espoir Minerois), Marique (Herve), Penga (Battice), Pesser (Aubel B), Tricha (Aubel B).

4 points: Colpin (Warsage), G. Crits (Rechain), Meyers (Warsage), Nols (Aubel B), Presti (Espoir Minerois), Schurgers (Espoir Minerois).

3 points: Amory (Herve), Bonaventure (Olne), Collin (Olne), Corin (Espoir Minerois), Deflem (Warsage), C. Dejalle (Aubel B), Difaria (Aubel B), Dumont (Rechain), W. Ernst (Aubel B), Farrsi (Battice), Hungs (Warsage), Janssen (Battice), Kariger (Olne), Lennartz (Aubel B), Limbourg (Herve), Mbazoa (Warsage), Morrier (Herve), Mosca (Battice), Ramirez (Battice), Vanderbeck (Warsage), Volders (Olne).

2 points: Bemelmans (Espoir Minerois), Bertrand (Aubel B), Botero (Battice), Bressani (Herve), Cloes (Aubel B), Hougrand (Battice), Legros (Olne), Mailleu (Aubel B), Moll (Rechain), Rbib (Rechain), A. Smits (Aubel B), B. Thomsin (Espoir Minerois).

Provinciale 2C

Les points du week-end

Amblève: Meessen 3, Heukemes 2, Ekissi 1.

Emmels: Fankem 3, Kalf 2, Heuse 1

Franchimont: aucun.

Hautes Fagnes: Mollers 3, Zanzen 2, Flagothier 1.

Heusy: Liotta 3, Willems 2, Nalbou 1.

La Calamine B: Meessen 3, Kroha 2, Lux 1.

Recht: Finck 3, S. Krings 2, Hans 1.

Rocherath: Dethier 3, Rohl 2, Sarpong 1.

Sart: Grosjean 3, Jakic 2, Depresseux 1.

Stavelot: Kalac 3, Brissinck 2, Lukoki 1.

Trois Frontières: Kudura 3, Krauth 2, Hennes 1.

Trois-Ponts: Th. Georis 3, Jacob 2, Geron 1.

RCS Verviers: Diederen 3, Nagui 2, Machiroux 1.

Waimes Faymonville: Doucene 3, Bruhl 2, Krings 1.

Welkenraedt: Lennertz 3, Plom 2, Launoy 1.

Weywertz: Vilz 3, Jacobs 2, Reuter 1.

Classement

10 points: Meessen (La Calamine B).

9 points: Dufour (Franchimont), Willems (Heusy), Belle (La Calamine B), Finck (Recht), Dethier (Rocherath).

8 points: Aksu (Emmels), Picquereau (Emmels), C. Vilz (Rocherath).

7 points: Ekissi (Amblève), Keller (Sart), Lennertz (Welkenraedt).

6 points: Hurdebise (Franchimont), Flagothier (Hautes Fagnes), Degueldre (La Calamine B), A. Ganser (Rocherath), Kalac (Stavelot), Cornet (FC3F), Prévot (T-Ponts), Schmitz (T-Ponts), Ben Sallam (Verviers), Camara (Verviers), Boucha (Waimes Faymonv.), Massat (Waimes Faymonv.), Reep (Welkenraedt), Rauw (Weywertz).

5 points: Meessen (Amblève), L. Mertes (Amblève), Zeimmes (Amblève), Nizet (Hautes Fagnes), Piette (Hautes Fagnes), Vronen (Hautes Fagnes), Liotta (Heusy), A. Offerman (Heusy), Langer (Recht), Balhan (Sart), Dohogne (Sart), Jakic (Sart), Brissinck (Stavelot), Krauth (FC3F), Jacob (T-Ponts), Mejdoubi (Verviers), Thelen (Welkenraedt), Jacobs (Weywertz).

Buteurs

9 buts: Belle (La Calamine B).

5 buts: Zeimmes (Amblève), Troch (Stavelot).

4 buts: Liotta (Heusy), Dongo (Verviers), Doucene (Waimes Faymonv.).

3 buts: Meessen (Amblève), Noblué (Franchimont), Bastin (Recht), Michel (Recht), J. Ganser (Rocherath), Küpper (Rocherath), Keller (Sart), Fyon (Stavelot), Sangiovanni (FC3F), Demirkazan (Waimes Faymonv.).

2 buts: Ekissi (Amblève), Johanns (Amblève), Keller (Amblève), Kalf (Emmels), Aksu (Emmels), Picquereau (Emmels), Dufour (Franchimont), Diané (Hautes Fagnes), Piette (Hautes Fagnes), Chauveheid (Heusy), Collignon (Recht), Lambertz (Rocherath), Colin (Sart), Dohogne (Sart), Evrard (Sart), Gillet (Sart), Boucha (Stavelot), Giet (Stavelot), Kalac (Stavelot), Kudura (FC3F), Ben Sallam (Verviers), Alcabir (Waimes Faymonv.), Corman (Welkenraedt), Max.Heinen (Weywertz), Jacobs (Weywertz), Sow (Weywertz).

Provinciale 3D

Les points du week-end

Baelen: Voneche 3, Petit 2, Sangiovanni 1.

Butgenbach: T. Jost 3, Nito 2, Y. Jost 1.

Cornesse: Lejoly 3, Halkin 2, Van Acker 1.

Elsaute B: Bouanani 3, Rogister 2, Daukandt 1.

Elsenborn: Rauw 3, Y. Heinen 2, T. Mackels 1.

Goé: Witwrouw 3, T. Lepaon 2, Fierens 1.

Honsfeld: Donnay 3, Lanckohr 2, Kaulmann 1.

Jalhay: Marques-Robalo 3, Schrayen 2, Dessaucy 1.

Lambermont: Larbuisson 3, V. Brixhe 2, Ermis 1.

Lontzen: Groteklaes 3.

Saint-Vith: Hoffmann 3, Raxhon 2, Frère 1.

Sart B: P. Custine 3, Bourguignon 2, Gauthy 1.

Spa: Jaspar 3, Schartz 2, Schmitz 1.

SRU Verviers: Passalacqua 3, N. Paquay 2, Sabella 1.

Walhorn: Kriescher 3, Asanaj 2, Musovic 1.

Xhoffraix: Courtois 3, Woyaffe 2, Van Swieten 1.

Classement

11 points: Lanckohr (Honsfeld), Woyaffe (Xhoffraix).

10 points: Witwrouw (Goé).

9 points: Fierens (Goé).

8 points: Voneche (Baelen), T. Jost (Butgenbach), Marques-Robalo et Schrayen (Jalhay), M. Bruyère (Sart B), Jaspar et Schartz (Spa).

7 points: Njikam (Elsaute B), Bastin et N. Heinen (Elsenborn), Volpe (Lambermont), Hoffmann (Saint-Vith), Masson (Spa), Demoulin (SRU Verviers).

6 points: J. Pirnay (Baelen), Bouanani (Elsaute B), Donnay (Honsfeld), Dessaucy (Jalhay), Bolmain et Brandt (Lontzen), Jacinto (Saint-vith), Dupret (SRU Verviers), Musovic (Walhorn), Courtois et Wyaime (Xhoffraix).

Buteurs

5 buts: Jacinto (Saint-Vith), Volpe (Lambermont), M. Bruyère (Sart B).

4 buts: Nito (Butgenbach), Bastin (Elsenborn), Mertens et Schrayen (Jalhay), Rosciglione (Lambermont), Frère (Saint-Vith), Masson (Spa), M. Henrard (Xhoffraix).

3 buts: Urbain (Butgenbach), Lecloux (Elsaute B), T. Mackels et Scholl (Elsenborn), Ermis (Lambermont), Hoffmann et Rogister (Saint-Vith), Musovic (Walhorn).

2 buts: Sangiovanni (Baelen), Haas et Reinertz (Butgenbach), Jamagne et Lejoly (Cornesse), Hanssen et Schreurs (Elsaute B), Wattler (Elsenborn), Lanckohr et Peiffer (Honsfeld), Dessaucy et Franssen (Jalhay), Larbuisson et Letiexhe (Lambermont), Kohnen et Schmitz (Lontzen), Mulkin (Saint-Vith), Formatin (Spa), Passalacqua (SRU Verviers), Evertz et Klöcker (Walhorn), Lo. Giet et Neuville (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les points du week-end

Battice B: N. Charlier 3, N. Crahay 2, R. Durbut 1.

Bolland B: S. Charlier 3, A. Miraglia 2, H. Lehane 1.

Charneux: U. Royen 3, S. Houben 2, T. De Hey 1.

Cornesse B: S. Leonard 3, S. Deflandre 2, M. Courdier 1.

FC Eupen B: A. Klinkenberg 3, C. Becirovic 2, N. Forster 1.

Herve B: Y. Onder 3, A. Spirlet 2, V. Moray 1.

Hombourg B: G. Doelen 3, T. Schnackers 2, N. Mirisola 1.

Lambermont B: O. Kourir 3, A. Naoussi 2, Y. Gretry 1.

Union Limbourg: L. Bolmain 3, V. Monnard 2, W. Saei 1.

Olne B: R. Thonon 3, A. Sacré 2, T. Beckers 1.

Soiron: C. Delville 3, S. Onder 2, W. Anton 1.

Soumagne B: T. Calabrese 3, P. Volgaire 2, B. Desmet 1.

Stembert: J. Hendrick 3, B. Meniger 2, Z. Ouali 1.

Trois-Frontières B: N. Couvreur 3, M. Voncken 2, B. Hagelstein 1.

CS Verviers B: M. Mahamad 3, K. Abukar Musse 2, G. Alahmad 1.

Welkenraedt B: G. Close 3, L. Jaspar 2, N. Antoine 1.

Classement

15 points: A. Klinkenberg (FC Eupen B), R. Thonon (Olne B)

11 points: T. Calabrese (Soumagne B)

10 points: N. Crahay (Battice B), J. Leruth (Battice B), A. Miraglia (Bolland B)

9 points: R. Gouem (Trois-Frontières B), J. Hendrick (Stembert), N. Delville (Soiron)

7 points: T. Dewandre (Charneux), L. Makaire (Soumagne B), L. Bolmain (U. Limbourg), A. Spirlet (Herve B)

6 points: To. Collin (Bolland B), E. Rampen (Trois-Frontières B), L. Omar (CS Verviers B), R. Héroufosse (Cornesse B), L. Laberger (FC Eupen B), L. Lincé (U. Limbourg), L. Vanderstraeten (Battice B), A. Sacré (Olne B), S. Leonard (Cornesse B)

Buteurs

11 buts: A. Malmendier (FC Eupen B)

9 buts: E. Rampen (Trois-Frontières B)

6 buts : J. Simonis (Charneux), C. Delville (Soiron)

5 buts: N. Mirisola (Hombourg B)

4 buts: T. Godart (Cornesse B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), L. Bolmain (U. Limbourg), C. Laschet (FC Eupen B), L. Laberger (FC Eupen B)

3 buts: M. Mahamad (CS Verviers B), P. Gouem (Trois-Frontières B), L. Lincé (U. Limbourg), J. Alonso (Soiron), A. Ouali (Stembert), M. Petit (Welkenraedt B), R. Durbut (Battice B), J. Bressani (Herve B), Z. Elfilali (Herve B), M. Schoonbroodt (Battice B)

Provinciale 4G

Les points du week-end

Amblève (mardi): D. Backes 3, L. Willems 2, B. Jouck 1.

Amblève: J. Thomé 3, D. Heinen 2, M. Lemaire 1.

Bellevaux: A. Grandjean 3, S. Namotte 2, F. Bixhain 1.

Bullange (mardi): J. Moureau 3, M. Mollers 2, C. Breuer 1.

Bullange: J. Moreau 3, M. Mollers 2, R. Lentz 1.

Chevron: F. Grégoire 3, L. Gilles 2, P. Hansenne 1.

Franchimont B: H. Perez 3, J. Heindrichs 2, L. Wydooghe 1.

Heusy B: Match arrêté.

Honsfeld B: Bye.

Jalhay B: D. Schyns 3, G. Pottier 2, aucun autre.

Lontzen B: Forfait.

Malmundaria B: Toute l’équipe.

Oudler: Forfait.

Spa B: J. Heindrichs 3, Q. Moors 2, J. Concquyt 1.

Stavelot B: Match arrêté.

Ster-Francorchamps B: T. Busch 3, A. Schulz 2, T. Trillet 1.

Waimes-Faymonville B: A. Colienne 3, Q. Massat 2, J. Mathar 1.

Classement

11 points: P. Emonts (Franchimont B).

10 points: M. Schoonbroodt (Malmundaria B).

9 points: J. Moureau (Bullange), A. Schulz (Ster-Francorchamps B).

8 points: M. Monville (Bellevaux), L. Gilles (Chevron).

7 points: C. Even (Amblève B), D. Heinen (Amblève B), J. Thomé (Amblève B), M. Mollers (Bullange).

6 points: A. Grandjean (Bellevaux), R. Lentz (Bullange), D. Piron (Jalhay B), L. Schmetz (Lontzen B), A. Duveau (Lontzen B), F. Haugustaine (Spa B), M. Blum (Savelot B), R. Campione (Ster-Francorchamps B), A. David (Ster-Francorchamps B), A. Tournay (Ster-Francorchamps B), A. Colienne (Waimes-Faymonville).

5 points: L. Willems (Amblève B), J. Brück (Bullange),R. Gélis (Heusy B), P. Bunga (Heusy B), A. Fabry (Heusy B), L. Heinen (Honsfeld B), N. Dupont (Malmundaria B), A. Kleis (Oudler), S. Ziant (Stavelot B).

4 points: M. El Ouni (Bellevaux), C. Breuer (Bullange),H. Perez (Franchimont B), N. Schneider (Honsfeld B), P. Thelen (Honsfeld B), E. Antoine (Malmundaria B), G. Henkes (Oudler), F. Pint (Oudler), C. De Oliveira (Oudler), E. Busch (Ster-Francorchamps B).

Buteurs

8 buts: M. Monville (Bellevaux).

7 buts: R. Lentz (Bullange), G. Ajman (Stavelot B).

6 buts: M. Sarlette (Oudler).

4 buts: P. Dierinck (Bellevaux), P. Sternon (Chevron), H. Perez (Franchimont B), P. Bunga (Heusy B), R. Christoph (Honsfeld B).

3 buts: C. Lemaire (Amblève B), C. Even (Amblève B), J. Tombeux (Chevron), B. Kivanda (Franchimont B), R. Dethier (Malmundaria B), Dhur (Oudler), M. Chanson (Spa B), R. Campione (Ster-Francorchamps B), A. David (Ster-Francorchamps B), T. Busch (Ster-Francorchamps B).