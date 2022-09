«Un but d’extraterrestre» mène Raeren-Eynatten à la défaite

Dès la reprise, les visiteurs sont récompensés de leurs efforts grâce à Léonard, très bien servi par le virevoltant Serwy. Ce but réveille quelque peu les visités qui se créent plus de phases dangereuses. Et peu après l’heure de jeu, sur un corner de Pousset, Bernard esseulé au second poteau ne se fait pas prier et égalise. La suite sera du même acabit, Raeren multiplie les phases arrêtées, le leader les contre mal négociés. On sent le KO dans l’air. Et suite à un dernier coup-franc botté dans le rectangle depuis le milieu de terrain, l’arrière-garde raerenoise repousse mal le cuir qui retombe dans les pieds de Grevisse. Celui-ci ne se pose pas de question et envoie un missile nettoyer le plafond adverse. Habay exulte, Raeren est groggy. Éric Vandebon était déçu du point perdu sur la fin. "Leur losange au milieu nous a fait mal, nous ne faisions pas les efforts en première mi-temps face à une belle équipe. Et puis on encaisse ce but d’extraterrestre alors que le nul aurait été plus logique. Première défaite et un 5/12 pour nous, il nous faudra prendre les trois points dans le duel face à Richelle", dixit le T1 local.

Raeren-Eynatten 1 – Habay-la-Neuve 2

Arbitre: M.Urbain.

Cartes jaunes: Evertz, Piron.

Buts: Léonard (0-1, 54e), Bernard (1-1, 62e), Grevisse (1-2, 90e+2).

RAEREN: Longaretti, Lauffs, Stoffels, Bonnechère, Bernard, Bissen, Klauser (63e Akdim), Pousset (82e Kupper), Evertz, Gaillard, Bong (74e Piron).

HABAY: Bartholomé, Gillet, Vialette, Reyter, Ansion (67e Ajavon), Grevisse, Poncelet, Léonard (67e Deom), Toussaint (56e Copette), Serwy (76e Molnar), Molinari.