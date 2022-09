Thomas Ropet et ses coéquipiers, restés muets en phase de conclusion pour la troisième semaine consécutive, n’ont pourtant pas manqué d’opportunités chez les Soumagnards, mais toutes leurs tentatives ont échoué devant les buts adverses. "Nos adversaires étaient largement à notre portée, on aurait dû remporter cette rencontre haut la main, le score ne reflète pas du tout la réalité du match", analyse le buteur cornésien. "Je n’arrive pas à expliquer notre manque de concrétisation en ce moment, mais il est clair qu’on va devoir trouver une solution pour les semaines à venir", ajoute-t-il.

Ambitieux en début de saison, les Rouge et Blanc se retrouvent aujourd’hui dans le ventre mou du classement après six journées de championnat, mais cela n’inquiète (pour l’instant) pas Thomas Ropet. "Il y a beaucoup de qualités dans le groupe, et on vise toujours une place dans le Top 5 en fin de saison. Si l’on veut atteindre cet objectif, on va devoir travailler plus encore à l’entraînement", explique le fidèle attaquant de 24 ans, avant d’enchaîner sur son parcours footballistique aussi simple qu’atypique. "Je joue pour Cornesse depuis tout petit, lorsque j’ai commencé avec les diablotins. Au fil des années, j’ai su gravir les échelons avec ma bande de potes, et j’ai évolué durant trois années avec l’équipe A, en P2 notamment. Voici deux ans, j’avais pris la décision d’arrêter le football, mais mon coach et ami Raph Van Acker avait besoin de mes services en équipe B, j’ai accepté sa demande. Aujourd’hui, je joue uniquement pour le plaisir, et c’est très bien ainsi", conclut le clubman.