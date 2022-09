Retour gagnant à Jalhay pour Nicolas Wyaime (Xhoffraix): «Il y avait un peu de stress»

"L’équipe changeait d’entraîneur, c’était le moment de changer", explique sobrement le médian xhoffurlain en avouant du bout des lèvres qu’il était sans doute un peu trop sous-estimé du côté de Jalhay, son club formateur. Mais ce choix était avant tout sentimental puisque son papa avait évolué à Xhoffraix durant dix ans. Michel Wyaime, ancien du comité de Jalhay, était un joueur emblématique des Rouge et Blanc durant les années 80.

Ce retour a Jalhay était donc tout particulier pour Nicolas (comme pour Clément Mertens de l’autre côté).

«Un gros match»

"C’était un gros match, il y avait un peu de stress, avoue le numéro huit de Xhoffraix. J’avais beaucoup de copains en face, on se croise pratiquement chaque semaine et on s’était un peu chambré."

Opposé à Quentin Dessaucy, Nicolas Wyaime n’a pas manqué son retour. Il a signé une prestation très convaincante, remportant même des duels aériens face à l’ancien Disonais, ce qui n’est pas donné au premier venu.

"Cela fait plaisir d’affronter un gars comme Quentin. On se connaît et on se respecte, ce n’était pas un match facile car cela reste un très bon joueur. Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps puis géré la suite en faisant preuve de plus de maturité que la saison dernière. Ces trois points nous permettent de rester accrocher au bon wagon. Nous visons la colonne de gauche ou même le top 5. Tout est possible cette saison car la série compte pas mal de grosses équipes."