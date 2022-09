Buts: Houben (0-1, 27e).

"C’est une merveilleuse victoire collective chez le leader, le match parfait", se félicite Michel Lousberg, le technicien Charneutois.

"Aujourd’hui, la chance était du côté de Charneux. On a frappé deux fois sur le poteau", explique Mirco Nyssen, le T2 eupenois.

Trois-Frontières B 1 – CS Verviers B 1

Buts: Dorr (1-0, 23e), Sararsiz (1-1, 35e).

Carte rouge à Trois-Frontières B: Naftaniel (directe).

"On a eu les opportunités pour l’emporter, mais le nul est logique", selon le Verviétois Stéphane Krings.

"Je suis très déçu de notre 1re mi-temps, on a commis beaucoup d’erreurs défensives", dixit Diamant Halili, le T1 frontalier.

Battice B 4 – Olne B 1

Buts: Crahay (1-0, 20e), Durbut (2-0 puis 3-0, 25e et 49e), Delclisard (4-0, 65e), Sacré (4-1, 79e).

"On a livré une prestation sérieuse. Dommage pour le petit relâchement en fin de partie", relate Clément Weber, le coach de Battice B.

"On s’est réveillé en seconde période, mais la victoire de Battice B est largement méritée", lâche Steven Singleton (T1 Olne B).

Bolland B 1 – Welkenraedt B 1

Buts: Lehane (1-0, 53e), Close (1-1, 63e).

"Notre jeunesse nous a joué des tours. On a laissé nos adversaires revenir dans le match après l’ouverture du score", selon l’entraîneur bollandois Thomas Zegels.

"Le terrain de jeu était difficile. Mes joueurs ont respecté les consignes, le score me paraît logique", estime Éric Galand, le T1 welkenraedtois.

Herve B 5 – Lambermont B 0

Buts: Elfilali (1-0, 10e), Onder (2-0, 52e), Bertrand (3-0, 55e), Gülpen (4-0, 80e), Claessens (5-0, 90e).

"Une très mauvaise 1re mi-temps, j’ai proposé à mes joueurs de rembourser les supporters", peste Nicolas Wuidard, le mentor Hervien.

"Une deuxième mi-temps catastrophique de notre part, que d’erreurs défensives", commente le Lambermontois Patrick Kosters.

Soiron 1 – Hombourg B 4

Buts: Delville (1-0, 55e), Doelen (1-1, 74e), Mirisola (1-2 puis 1-3, 83e et 85e), Martin sur pen. (1-4, 89e).

"Aujourd’hui, l’envie n’y était tout simplement pas", résume Christophe Romain, le T1 de Soiron.

"Une certaine cohésion de groupe s’installe, les automatismes commencent à se mettre en place" relate le Hombourgeois Fred Gutkin.

Stembert 1 – Union Limbourg 2

Buts: W. Saei (0-1, 16e), L. Bolmain (0-2, 24e), Z. Ouali (1-2, 32e)

"On a montré trop de respect envers l’adversaire durant la 1re demi-heure. On aurait pu revendiquer plus", analyse Marc Lekeu, le coach de Stembert.

"Le terrain était vraiment compliqué. On a pratiqué un très bon football en 1re période", indique le T1 dolhaintois Alex Sacré.