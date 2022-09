P3D : Xhoffraix n’a « absolument rien laissé » à Jalhay, 1-3 (photos)

Privée de Fickers (suspendu), la défense n’est jamais à son aise, le milieu de terrain prend l’eau et les avants ne sont que spectateurs.

Physiquement et footballistiquement, Xhoffraix est au-dessus, un envoi de Courtois est repoussé dans les pieds de Martin Henrard qui fait 0-1. Le même Henrard double la mise sur un ballon assez similaire, suite à un coup-franc mal dégagé par la défense des Bleu et Blanc. David Diffels fera 0-3 après un corner (à nouveau très mal négocier par les Jalhaytois) tandis que Van Swieten et Courtois auraient encore pu alourdir la marque.

+++ Le résumé vidéo du match, c’est ici +++

"Notre première période était catastrophique, avouait Raphaël Sutera, le coach jalhaytois. Je n’ai pas reconnu mon équipe, nous n’avons eu aucune occasion, nous étions amorphes et dépassés dans tous les domaines. Je n’ai pas d’explication à ce jour sans, c’est incroyable de prendre des buts similaires sur des deuxièmes ballons."

La deuxième période est plus équilibrée mais Mertens ne peut réduire la marque sur penalty (Giet dévie sur son poteau) peu avant l’heure de jeu. Si Franssen fait finalement 1-3 à la 81e, les Xhoffurlains auraient également pu tuer tout suspense avec un peu plus d’efficacité.

"C’est une défaite qui pourrait nous faire du bien car nous allons devoir réagir et nous avons les capacités pour le faire", positivait Rocco Sutera.

Dans le vestiaire des visiteurs, on se félicitait d’avoir arraché 3 points chez le leader et d’ainsi accrocher le bon wagon.

"Nous avons su cadenasser leur milieu de terrain, on n’a absolument rien laissé aux Jalhaytois avant la pause, soulignait Sylvain Henrard, l’entraîneur de Xhoffraix. Nous étions supérieurs et nous avons su marquer les buts. C’était plus équilibré en 2emi-temps mais le résultat est logique."

Jalhay 1 – Xhoffraix 3

Arbitre: M. Counen.

Cartes jaunes: D. Diffels, Wyaime.

Carte rouge: Hendrick (89e, 2cj.).

Buts: M. Henrard (0-1, 12 et 0-2, 26), D. Diffels (0-3, 34), Franssen (1-3, 81)

JALHAY: Stembert, Dessaucy, T. Sutera (64 Hendrick), Ly, Mertens, Schrayen, Beaujean (56 Archambeau), Hupperts, Marques-Robalo, Sabel, Theysgens (56 Franssen).

XHOFFRAIX : Li. Giet, Woyaffe, Ducomble, D. Diffels, Pierry, Courtois, Wyaime (77 Denis), Vanswieten, M. Henrard (87 Neuville), L. Bernard (76 Dandrifosse), Blaise.