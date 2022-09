Les Verviétois ont forcé le coach Dagnely à faire trembler les murs (P2)

RBC PEPINSTER B: Pirenne 2, Lecomte 7, Goemans 6, Lejeune 25, Goffart 7, Stassen 16, Dawant 3, Jennès 6, Hardy 7.

"De nouveau, entame de match compliquée", constate Christophe Francot. "Le second quart est meilleur défensivement, plus intense, et on a enfin trouvé des solutions offensivement. On a un peu bloqué en attaque dans le 3emais en restant dans l’intensité et le collectif. La réussite est revenue dans le 4eet on a fait preuve d’une mentalité exemplaire, on a formé un groupe solide pour aller chercher une belle victoire à l’extérieur."

RBC Alleur C 75 – RBC Aubel B 54

Les blessés s’accumulent côté aubelois, Delrez passe à son tour à l’infirmerie. "Manque de réussite au shoot contre une zone qui nous a endormis durant 40 minutes", regrette Gauthier Liégeois.

BC Verviers B 93 – RBC Awans 71

BC VERVIERS B: Reynders 2, Grégoire 2, Fassotte 5, Pirard 6, Pitz 2, Domken 7, Lerho 11, Mahiat 11, Demez 30, Buscicchio 12, Steeman 5.

Les Verviétois ont dû s’employer pour venir à bout d’Awans, ils n’avaient que quatre longueurs d’avance au repos et dix au moment d’aborder un dernier acte qui allait leur permettre de faire enfin le break. "J’étais fâché sur notre première mi-temps car le manque d’envie défensive était flagrant", explique Bruno Dagnely qui allait pousser une gueulante au vestiaire. "Plus impliqués derrière et collectifs devant, les gars ont bien réagi par la suite."

Belleflamme C 34 – Stavelot 62

RBC Stavelot: Erler 6, Peters 12, Evrard 0, Bonaventure 5, Close 8, Pottier 10, Delvoye 1, Meyers 0, Fiawoo 5, Schoenaerts 15.

"Un départ pied au plancher qui nous propulse à 4-22 fin du premier quart", relate Julien Lemaire. "On est encore fort brouillon mais on progresse bien. On rate beaucoup de paniers faciles."

RB Tilff C 62 – Theux BC 60

Évolution du score: 10e: 15-10, 20e: 33-20 (18-10), 30e: 42-44 (9-24), 40e: 62-60 (20-16).

THEUX BC: Lentz 8, Baikry 0, Toussaint 11, Rondoz 11, Caro 2, Cawez 0, Massin 2, Caubergh 10, Bousmanne 16.

Barbay est blessé pour six semaines (entorse), Klassen encore une semaine (abdominaux) et Liégeois absent, Theux joue de malchance actuellement. "On démarre mal le match et on doit tout de suite courir derrière le score", constate Sébastien Hella. "On est dominé en taille et au niveau physique mais on se met en difficulté en donnant des cadeaux et en ayant beaucoup de déchets devant. Par contre, on a une super-réaction en deuxième mi-temps. On joue plus dur et on recolle au score grâce à une réussite enfin retrouvée. Dommage qu’on donne beaucoup de lancers francs à l’adversaire dans les dernières minutes, ce qui nous coûte la victoire. Mention spéciale à Bousmanne et Rondoz qui ont tiré le groupe et à nos deux jeunes Toussaint et Lentz."

US Awans 52 – Herve-Battice 73

HERVE-BATTICE: Solot 19, Loupart 0, Deltour 6, Piret 1, Bonni 18, Kariger 8, Mercennier 0, David 2, Mottard 0, Vanasch 13, Palm 4.

Un début de saison inespéré pour le néopromu qui signe un 3 sur 3. "On démarre très bien avec la défense comme mot d’ordre une nouvelle fois", commente Michel Derouaux. "Ensuite, on gère notre avance. Mention à Kariger, jeune du club, qui faisait son premier match avec nous. Solide prestation à la clé."