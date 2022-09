Sorti après 65 minutes de jeu, le numéro 20 a apporté du poids offensivement et était un des grands artisans de la bonne première mi-temps elsautoise. "Je suis satisfait de ma première mi-temps avec mon but qui tombe tôt (NDLR: après 5 minutes de jeu). L’équipe était bien en place, ce qui nous a permis de mener 2-0 à la pause. En seconde période, avec les trois buts encaissés d’un coup, il n’y a pratiquement rien de positif à retirer. On va travailler pour éviter que des scénarios similaires se reproduisent dans le futur", analyse-t-il avec lucidité.

«Rien n’est acquis»

Le jeune attaquant originaire de Soumagne a gravi les échelons pour devenir un pion important dans le onze de Boris Dome. "J’ai commencé le football à Melen. Ensuite je suis passé par l’AS Eupen avant d’arriver dans les équipes jeunes d’Elsaute", raconte Hugo Lefort qui s’est forgé sa place de titulaire chez les Étoilés. "Je travaille à fond pour être titulaire chaque semaine avec la P1. J’ai loupé deux matches cette saison (NDLR: contre Faimes et à Hombourg) à cause de ma blessure. Maintenant, je commence à reprendre confiance et marquer des buts. L’objectif est toujours d’être dans le onze mais rien est acquis, surtout dans ce noyau où il y a beaucoup de concurrence", relate Hugo Lefort qui préfère évoquer l’intérêt collectif de l’équipe plutôt que le sien. "J’ai trouvé ma place à Elsaute mais je ne me prends pas trop la tête. J’envisage match après match avec l’objectif d’être efficace pour le groupe", conclut-il.