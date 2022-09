Quart-temps: 20-9, 14-19, 10-11, 12-14.

HERVE-BATTICE: Collignon 17, Henrard 10, Borlée 13, Lizin 4, David 3, Antoine 9, Remacle 0.

Les Herbagères s’alignaient sans Bonvoisin, Poussart et Cosentino mais avaient à cœur d’effacer les vingt dernières minutes de la semaine précédente à Ottignies.

Début de match en fanfare des locales qui s’envolent à 13-1 sous l’impulsion du tandem Henrard/Borlée. Les Panthers laissent passer l’orage et reviennent progressivement au score.

"J’ai peu de rotations à ma disposition et je lance la toute jeune Léa Remacle pour faire souffler les cadres", explique le coach Alain Denoël. Collignon permet à ses couleurs de mener de 6 points à la pause. Le troisième quart-temps voyait les défenses prendre le pas sur les attaques, Collignon sur le buzzer permet à ses couleurs de conserver 5 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps. On sent cependant les joueuses locales sur le fil du rasoir, elles éprouvent toutes les peines du monde à contenir des Liégeoises plus fringantes. Liège recolle à la 35eet prend même 6 points d’avance deux minutes plus tard (47-53). Temps mort de la dernière chance pour le staff herbager. Le public donne de la voix, les Jaunes infligent un terrible 9-0 à des Panthers médusées.

"Nous avons été très bons dans l’adversité", apprécie Alain Denoël. "À l’image de David qui recommençait après 5 semaines d’arrêt et qui a dû jouer à l’intérieur pour remédier aux absences. Lizin a dû, elle, se taper des mastodontes tout le match. Les filles progressent tactiquement, on doit maintenant gagner en constance. Collignon a signé son meilleur match depuis longtemps, Antoine a tenu la baraque inside et Borlée a été précieuse dans les moments chauds. Mais c’est surtout l’état d’esprit général qui est à souligner, nous sommes restés soudés même lorsque nous étions dans le dur."

Pepinster ne laisse pas le doute s’installer

RBC Pepinster 65 - RBC Alleur 56

RBC PEPINSTER: Colson 7, Van Bladel 5, Vanaubel 2, Milanovic 8, Leemans 19, Bourlioux 19, Scholtis 1, Schoonbroodt 0, Abinet 4.

La voilà, la première victoire (face à Alleur) qui permettra aux Pepines de ne pas commencer à douter dans cette nouvelle compétition. "On sentait qu’on n’était pas loin du but", confie le coach Jean-Luc Cornia. "Naïfs en défense lors de notre précédente sortie, nous avions retravaillé cet aspect du jeu durant la semaine."

Pepinster a immédiatement pris les commandes en affichant 19-14 au terme du premier acte. "On a pris deux fois une dizaine de points d’avance mais Alleur est à chaque fois revenu dans le coup. C’était un match ouvert et agréable, il a fallu trouver des solutions au coaching."