Buts: Falcione (1-0, 46e), J. Thomsin sur pen. (1-1, 72e), Sanogo (2-1, 76e), Andich (3-1, 89e)

Carte rouge à Tilleur: Cakar (20e, directe)

Chez un leader rapidement réduit à dix, les hommes de Gino Piol ont laissé passer leur chance en première période. "Dans le jeu, nous étions bien au-dessus, même avant l’expulsion" pointe le technicien. "On revient après la pause avec les mêmes ambitions mais on encaisse sur l’engagement. Après cela, ce n’était plus bon du tout. On égalise contre le cours du jeu mais on paye dans la foulée cash deux erreurs défensives."

Tilff 2 – Olne 1

Buts: Ziani (1-0, 8e), Jochmans (1-1, 29e), Legros csc (2-1, 72e)

"L’entraîneur adverse s’est presque excusé de la victoire, je pense que c’est révélateur du scénario de la rencontre. Je crois que nous aurions vraiment mérité le point du partage" soutient le T1 olnois Boris Lambert.

MCS Liège 4 – Battice 3

Buts: Menga (1-0, 7e), Maréchal (1-1, 16e), Menga (2-1, 33e), Janssen (2-2, 48e), Keita (3-2, 59e), Smets (3-3, 80e), Menga (4-3, 89e)

Les Batticiens de Benjamin Maréchal sont revenus au score par trois fois mais n’ont rien pu faire quand l’Andrimontois Dolly Menga (auteur d’un triplé) a inscrit le 4ebut liégeois à la dernière minute de la rencontre.

Blegny 2 – Rechain 0

Buts: Brasseur (1-0, 21e), Thielen (2-0, 29e)

"Une défaite logique lors d’un match où nous avons été bien trop peu dangereux pour espérer quoi que ce soit" résume le coach rechaintois Marc Ansion.

Warsage 2 - Et. Dalhem 3

Buts: Meyers (1-0, 5e), Nizet (1-1, 16e), Conraads (1-2, 24e), Bomans (1-3, 57e), Colpin (2-3, 69e)

"Le match auquel on s’attendait" confie le mentor warsagien Vivien Forthomme dont les troupes connaissent pour la première fois la défaite cette saison. "Un adversaire très présent physiquement et très efficace devant le but. Quant à nous, on galvaude des occasions. Mais de toute façon, quand on prend trois buts à domicile, c’est compliqué de revendiquer mieux. Il faut absolument qu’on bosse là-dessus."