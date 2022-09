Corentin Willem (Aubel) : « Capables de se ressaisir mais il faut le vouloir »

Le bilan actuel d’Aubel n’est pas sans rappeler celui de la saison dernière à la même époque. "Et on a joué contre des gros, poursuit le défenseur central. Mais il ne faut pas se dire qu’on peut refaire ce qu’on a fait la saison dernière chaque année. Qualitativement on est actuellement en dessous. Au niveau de la mentalité, tout le monde ne tire pas sur la même corde. Quand on est moins fort, il faut au moins pouvoir montrer une mentalité pour aller à la guerre."

«Un peu facile d’en vouloir aux transferts»

Sur le terrain de Ster, l’entame de la deuxième période a tout bonnement été catastrophique. "On leur donne les goals, soupirait Corentin. On n’aurait pas su plus mal commencer. C’est 1-0 à la mi-temps, 3-0 à la 50e: tout était dit." Les Aubelois vont devoir trouver les solutions en interne, derrière Tony Niro, et alors que leur calendrier s’annonce un peu plus clément. "Il va falloir se mettre au diapason, le club nous a prévenus qu’il ne mettrait pas l’entraîneur dehors. On est toujours capables de se ressaisir mais il faut le vouloir. On a perdu quatre titulaires offensifs, je pensais qu’on allait pouvoir s’adapter plus vite et mieux. Mais c’est un peu facile d’en vouloir aux transferts. Les Aubelois ne sont pas à leur niveau non plus."