Caroline Bourlioux (Pepinster): « Bien pour le moral des filles et du coach »

"La reprise s’est plutôt bien passée", explique la Clermontoise de 30 ans. "Le début fut un peu compliqué au niveau basket, Ça faisait un moment que je n’avais plus touché le ballon mais ça revient petit à petit. Au niveau de la condition physique, je m’étais préparée mais pas autant que les autres années vu que la famille s’est agrandie."

Encore fallait-il franchir le cap et accepter d’évoluer à un tout autre niveau que celui qui fut le sien durant de nombreuses années. "Je suis vraiment là pour m’amuser donc au niveau du mental, tant qu’il y a une bonne ambiance ça me va!", complète la joueuse intérieure de Pepinster qui avait endossé le rôle d’assistant-coach la saison dernière en D1. "La transition s’est très bien effectuée. Je continue à essayer d’aiguiller certaines filles et à les faire progresser mais c’est moins facile quand je suis sur le terrain en même temps qu’elles."

«Encore une marge de progression»

Battue lors de ses deux premières sorties, l’équipe drivée par Jean-Luc Cornia vient de décrocher un premier succès en championnat. "Cette victoire fait du bien pour le moral des filles et du coach", constate Caroline Bourlioux. "On voit que le travail paie et qu’il faut continuer comme ça pour la suite de la compétition. Notre équipe a encore une belle marge de progression, on voit déjà une évolution depuis début août et je me réjouis de voir d’ici un ou deux mois comment on aura encore avancé. Il faut qu’on arrive à toutes trouver notre place sur le terrain et surtout accepter le rôle qu’on nous donne."

En cohabitation avec Romain, maman de Robine qui a 10 mois, employée chez Nelles à Xhoffraix, Caroline Bourlioux est fan de sport en général et pratique le tennis, le jogging, la marche ou encore le VTT. Sans oublier de consacrer du temps à sa famille et ses amis.

"Je suis aussi coach réserve pour les U19 régionales et la R2: je donne un entraînement par semaine et je remplace les coaches lors de certains matchs", conclut Caroline Bourlioux. "J’aime bien le coaching mais il faut voir si ça peut s’intégrer dans ma vie de famille."