Dimanche, il a pu avoir le sourire deux fois puisqu’ après la victoire de Ster contre Aubel, il a mis le cap sur Sclessin. Un dimanche parfait, donc. "Face à Aubel, on s’est montré solide défensivement, débutait Benjamin (25 ans). On a bien géré le match. OK, on a un peu de chance sur le deuxième but, mais parfois il en faut. Offensivement, je trouve que des joueurs comme Gilis et Thelen ont été monstrueux dans leurs combinaisons."

«J’avais envie de quitter Trooz»

Son association avec Gaetan Joao a aussi fait merveille! "Je ne suis pas le plus offensif. Gaetan l’est un peu plus. Au début, on avait un peu de mal à jouer ensemble, mais maintenant on s’entend bien."

À l’intersaison, l’arrivée du Verviétois à Ster-Francorchamps n’était pas cousue de fil blanc. "Je connais très bien Thomas Vronen (le deuxième gardien sterlain). Je savais qu’ils cherchaient un milieu et j’avais envie de quitter Trooz", explique Benjamin. Il a alors été convié à un test chez les Sterlains. "Vincent Heins m’a téléphoné et m’a dit qu’il ne suivait pas trop la P2B et donc, qu’il ne me connaissait pas. Il m’a convié à un petit test."

Un test visiblement réussi, celui du retour en P1 l’est tout autant. "Contrairement à ce que certains me disaient quand j’ai signé, il y a une super ambiance ici. Je suis bien content d’être venu." Jusqu’ici, Benjamin n’avait que peu goûté à l’élite provinciale: une saison avec Trooz (qui était directement redescendu) et quelques matches avec Dison. Cette fois, il est dans une formation qui semble armée pour jouer les premiers rôles. "On va tenter de terminer les plus haut possible, on verra bien", conclut le numéro 18 sterlain.