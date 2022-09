À la pause, Tony Niro a secoué ses joueurs, espérant une réaction. Mais ses plans se sont rapidement écroulés. À la 51e minute de jeu, le score était en effet passé à 3-0. Lambrechts puis Scheffer (à la conclusion d’une superbe combinaison signée Gilis et Thelen) étaient en effet passés par là. "À 3-0, on a vu un petit relâchement de notre part, poursuivait Vincent Heins. Mais pendant une heure, on a super bien joué. On encaisse un seul but en six matches, ce qui est assez exceptionnel. Le match d’aujourd’hui a encore montré que c’est tout le groupe qui travaille super bien défensivement et pas uniquement la défense. Le score reflète le match."

La révolte aubeloise n’est jamais arrivée, seule une tentative de Momo Diallo étant à signaler en deuxième mi-temps chez les visiteurs. "Ster est un cran au-dessus de nous, on ne boxe pas dans la même catégorie, analysait pour sa part l’entraîneur aubelois Tony Niro. Dommage ces 5 minutes de flottement en début de deuxième période qui nous mettent hors du match. Le problème c’est qu’on ne joue jamais à 11 en même temps. Trop de joueurs ont évolué en dessous de leur niveau. Ou alors ils sont à leur maximum et c’est un peu court pour la P1."

Éclaircie dans la grisaille côté aubelois, les matches qui arrivent sont dits plus abordables. "Et ils seront super importants pour l’avenir d’Aubel en P1, conclut Tony Niro. Des choses vont devoir changer. Il va falloir cravacher jusqu’au bout."

Ster-Francorchamps 3 – Aubel 0

Arbitre: M. Fickers

Cartes jaunes: Joao; Willem.

Buts: Scheffer (1-0, 12e), Lambrechts (2-0, 47e), Scheffer (3-0, 51e)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Lambrechts, Chandelle, Boreio, Joao, Delhez (76e Raskin), Gilis (56e Restiglian), Thelen, Crisigiovanni, Scheffer (66e Domken).

AUBEL: Monte, Spits, Willem, Niro, A. Charef, Remacle, Ernst, Colling, Pauporte (49e Diallo), Manteca (46e Rexhepi), Cuypers.